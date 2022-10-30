تصريح مفاجئ.. كيف صنع كريستيانو رونالدو فوز مان يونايتد ضد وست هام؟





لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد دورا خفيا في فوز فريقه على وست هام 1-0 في الجولة رقم 14 من الدوري الإنجليزي.

رونالدو شارك في المباراة بشكل أساسي، ورغم أنه لم يسجل إلا أن مدربه الهولندي إيريك تين هاج يرى أنه قام بأدوار خفية لعبت دورا في تسجيل الفريق للهدف الذي جاء من رأسية ماركوس راشفورد.

وقال تين هاج لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية عقب المباراة: “رونالدو أبلى بلاءً حسنًا، حتى لو لم يسجل في المواجهة ضد وست هام”.

وأضاف: “طلبت من رونالدو الخروج من منطقة الجزاء والقيام بتحركات ليتحرك معه مدافعي وست هام، ويفتح مساحات لزملائه، وهو ما نجح فيه”.

وأردف: “قاد رونالدو الضغط العالي في الشوط الأول، وشارك في ربط اللعب، وأنا سعيد بما قدمه في اللقاء”.

وأتم: “كذلك لن أنسى تصديات ديفيد دي خيا، وإذا لم ننجح بلاعبينا في الملعب، فإن لدينا حارس عظيم، وإذا كان الفريق يُعاني، لدينا حارس بتصديات عظيمة”.

يذكر أن رونالدو عاد للمشاركة في المباريات بعد انتهاء عقوبة استبعاده على خلفية رفضه المشاركة كبديل في الجولة قبل الماضية من البريميرليج ضد وست هام.

العين الإخبارية