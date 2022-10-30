الأولمبي السوداني يخسر أمام بنين ويتأهل لمواجهة النيجر





نجح منتخب السودان الأولمبي، في التأهل للدور الثاني من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما، والمؤهلة بدورها لنهائيات أولمبياد باريس، رغم خسارته (1/3) في مباراة العودة بالدور الأول أمام منتخب بنين، والتي جرت مساء اليوم الأحد بالعاصمة كوتونو.

وتسبب هدف في الدقيقة 82، أحرزه مهاجم منتخب السودان الأولمبي ونادي حي الوادي نيالا، علي كبه من متابعته لكرة ملعوبة من ركلة زاوية، في الدقيقة 82، في تقليص النتيجة والاستفادة من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وكان السودان قد فاز في مباراة الذهاب (2/0) بأم درمان الأسبوع الماضي، ليتأهل بأفضلية الهدف خارج الديار بعد التعادل في مجموع المباراتين (3/3).

وسيواجه منتخب السودان الأولمبي في المرحلة القادمة والأخيرة من التصفيات، منتخب النيجر الأولمبي الذي أحدث مفاجأة كبيرة بإقصاء منتخب كوت ديفوار، بتعادل سلبي على أرضه، ثم تعادله (1/1) خارج ملعبه.

وخاض منتخب السودان مباراة دفاعية جيدة معظم الشوط الأول، ولكنه ارتكب هوفتين بسوء التمركز والتغطية والرقابة، تسببتا بولوج هدفين في مرماه خلال 3 دقائق فقط (39، 42).

وبعد الاستراحة لعب الأولمبي السوداني بشكل مقنع ومتوازن ومتماسك في خطي الدفاع بقيادة توفيق ومازن سيمبو، والوسط بتألق ناجي مصطفى.

ولكن على عكس مجريات اللعب أحرز منتخب بنين الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبدلا من الانهيار تماسك منتخب السودان الأولمبي وأربك دفاع بنين، حتى نجح في الحصول على ركلة ركنية ومنها استفاد المهاجم علي كبه من سقوط الكرة داخل الست ياردات وسددها قوية في المرمى في الدقيقة 82.

موقع كووورة