بابكر سلك يكتب: نتيجة غير عادلة





*نتيجة الامس بيننا ورابطة كوستي ما كانت عادلة

*من واقع اي شيء

*بداية من الجمهور على المدرجات

*الرابطة جمهورها كان حضوراً انيقاً ومشرفاً ومشجعاً بقوة

*،جمهور ترك الميديا والخلاف والاختلاف وقام بدوره كاملاً

*دورو تشجيع يشجع وبس

*الاداري يقوم بواجبو

*الجهاز الفني مرتاح من كترت النقد واجراء الحوارات

*لاعبون يبحثون عن المجد

*ولاعبينا كانوا يبحثون عن التعادل

*كل ما يحدث بالمريخ من تكتلات وتدخلات ومحاولات السيطرة على الكيان ونبذ الآخر

*سيقودنا للدوري الوسيط

*لم تكن النتيجة عادلة

*لانو ناس الرابطة لو ختوا الرحمن في قلبهم

*كان تصدروا الدوري بفارق الاهداف

*السماني ورمضان ما ظنيت انهم عارفين روحهم في الميدان

*كانا خصماً كبيراً

*وقصة السماني تحير

*يغيب علي كيفو ويظهر علي كيفو

*وكأنه يقول لنا

*على كيفي اضفر ضفيرتي او لا اضفرها على كيفي

*السماني ده يمشي بيتهم يجينا يوم كورة الهلال

*لانها الكورة الوحيدة البجيب فيها قون

*اما رمضان

*بقى في العشرة الاواخر ودخل العضم

*ايها الناس

*طالما كان اي اداري عامل ليهو شلة من المشجعين الذين يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة

*يبقى المريخ ده اصبح فريق حلة ساي

*حتى ناس الاعداد البدني (الزادوا ليهم رواتبهم) ما عندهم شغل ظاهر

*ناس الرابطة تسيدوا الملعب سرعة وانتشار ولياقة ذهنية وبدنية

*وناسنا فاقدين لخمة النفس

*ولسه

*العشوائية والالتفاف على الامور سيعرفنا الطفا النور منو

*ما كنا نستحق غير الهزيمة بذلك الاداء السيء وذلك الاصرار المفقود

*واذا عدنا لارشيف التسجيلات

*لن نجد منه اسماً على ارض الواقع

*فنحن نشتري من المولات كيلو الموز بالفين

*قشرة كده

*وموز مسيخ وممصمص

*ورابطة كوستي اشترت من درداقات سوق الله اكبر ده

*تلاتة كيلو بالف

*طاعمات وسمحات ونجيضات

*لن يعود مريخنا

*ما لم نعد للتخصص وتقسيم العمل

*ابعاد مجلس الادارة عن اي مكون جماهيري او شللية اعلامية وصحوبية

*محاسبة اللاعبين على الاداء

*ان نعود للمدرجات كمشجعين

*فعباءة القطب التي يرتديها المشجعون لا تليق اطلاقاً بهم

*ونجومية الاداري او اللاعب ستخبو اذا كان في متناول اليد ويتناول البوش مع الجماعة ديك ليلاً على تربيزة الشلة

*بالامس نستاهل الهزيمة ونص وخمسة

*فريق بتلاتة رؤساء وما فيهو ولا راس حربة!!!!

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*امس غير الدباسين ما كان في كوبري قافل علينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كلها شهرين وبحري تبقى دولة وكذلك امدرمان يا مان

والى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة