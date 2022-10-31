بابكر سلك يكتب: نتيجة غير عادلة
*نتيجة الامس بيننا ورابطة كوستي ما كانت عادلة
*من واقع اي شيء
*بداية من الجمهور على المدرجات
*الرابطة جمهورها كان حضوراً انيقاً ومشرفاً ومشجعاً بقوة
*،جمهور ترك الميديا والخلاف والاختلاف وقام بدوره كاملاً
*دورو تشجيع يشجع وبس
*الاداري يقوم بواجبو
*الجهاز الفني مرتاح من كترت النقد واجراء الحوارات
*لاعبون يبحثون عن المجد
*ولاعبينا كانوا يبحثون عن التعادل
*كل ما يحدث بالمريخ من تكتلات وتدخلات ومحاولات السيطرة على الكيان ونبذ الآخر
*سيقودنا للدوري الوسيط
*لم تكن النتيجة عادلة
*لانو ناس الرابطة لو ختوا الرحمن في قلبهم
*كان تصدروا الدوري بفارق الاهداف
*السماني ورمضان ما ظنيت انهم عارفين روحهم في الميدان
*كانا خصماً كبيراً
*وقصة السماني تحير
*يغيب علي كيفو ويظهر علي كيفو
*وكأنه يقول لنا
*على كيفي اضفر ضفيرتي او لا اضفرها على كيفي
*السماني ده يمشي بيتهم يجينا يوم كورة الهلال
*لانها الكورة الوحيدة البجيب فيها قون
*اما رمضان
*بقى في العشرة الاواخر ودخل العضم
*ايها الناس
*طالما كان اي اداري عامل ليهو شلة من المشجعين الذين يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة
*يبقى المريخ ده اصبح فريق حلة ساي
*حتى ناس الاعداد البدني (الزادوا ليهم رواتبهم) ما عندهم شغل ظاهر
*ناس الرابطة تسيدوا الملعب سرعة وانتشار ولياقة ذهنية وبدنية
*وناسنا فاقدين لخمة النفس
*ولسه
*العشوائية والالتفاف على الامور سيعرفنا الطفا النور منو
*ما كنا نستحق غير الهزيمة بذلك الاداء السيء وذلك الاصرار المفقود
*واذا عدنا لارشيف التسجيلات
*لن نجد منه اسماً على ارض الواقع
*فنحن نشتري من المولات كيلو الموز بالفين
*قشرة كده
*وموز مسيخ وممصمص
*ورابطة كوستي اشترت من درداقات سوق الله اكبر ده
*تلاتة كيلو بالف
*طاعمات وسمحات ونجيضات
*لن يعود مريخنا
*ما لم نعد للتخصص وتقسيم العمل
*ابعاد مجلس الادارة عن اي مكون جماهيري او شللية اعلامية وصحوبية
*محاسبة اللاعبين على الاداء
*ان نعود للمدرجات كمشجعين
*فعباءة القطب التي يرتديها المشجعون لا تليق اطلاقاً بهم
*ونجومية الاداري او اللاعب ستخبو اذا كان في متناول اليد ويتناول البوش مع الجماعة ديك ليلاً على تربيزة الشلة
*بالامس نستاهل الهزيمة ونص وخمسة
*فريق بتلاتة رؤساء وما فيهو ولا راس حربة!!!!
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*امس غير الدباسين ما كان في كوبري قافل علينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كلها شهرين وبحري تبقى دولة وكذلك امدرمان يا مان
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة