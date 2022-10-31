استئناف محاكمة منسوبي المخابرات في قضية الشهيد محجوب التاج





من المقرر أن تستأنف المحكمة اليوم (الاثنين ) النظر في ملف اتهام (9) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بينهم ضباط برتب مختلفة وأفراد الاتهام طالب جامعة الرازي الشهيد محجوب التاج، خلال التظاهرات التي اندلعت بالبلاد مطلع العام 2019م.

ويجئ استئناف محاكمة المتهمين اليوم وذلك بعد أن وافقت محكمة الاستئناف الخرطوم على ظهور وكيل النيابة محمد الصافي، أمام محكمة الموضوع وتمثيل الحق العام في القضية.

فيما كشف مصادر بأن محكمة الاستئناف أعادت ملف الدعوى أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءاتها عقب إلغائها لقرار بالمحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة القاضى زهير بابكر عبدالرازق، باستبعاد ورفض ظهور وكيل النيابة عضو هيئة الاتهام أمامها لتمثيل الإدعاء العام في القضية، وذلك لإشرافه على التحريات واستجوابه كمتحري المتهم السابع وتوجيهه أسئلة لشهود اتهام في يومية التحري أبان تدوين البلاغ .

وأفصحت مصادر (الصحيفة) بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارها وأوامرها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وسمحت بظهور وكيل النيابة محمد الصافي، كعضو في هيئة الاتهام في الدعوى أمام محكمة الموضوع وذلك إعمالاً لأحكام نص المادة (185/و) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، وشدَّدت في قرارها على أن تسبيب القرارات والأحكام على الوجه الأكمل هو قاعدة أساسية لا يمكن الحيد عنها، بل أن القصور في التسبيب يعيب القرار ويعرِّضه للبطلان.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة