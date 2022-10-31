الغرايري: المريخ يمر بظروف سيئة ومعقَّدة ويعلن الطوارئ





كشف غازي الغرايري، المدير الفني لنادي المريخ أسباب الخسارة أمام الرابطة كوستي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت، على ملعب إستاد كوستي برسم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز،وقال الغرايري في تصريحات خاصة: إن الأجواء المحيطة بالفريق سيئة والرحلة كانت مرهقة وطويلة من الخرطوم إلى مدينة كوستي، فضلاً على غياب الرغبة والحماس عند اللاعبين في تقديم الأداء المنتظر، وواصل الغرايري حديثه أن سوء أرضية الملعب كذلك أثرت بشكل كبير على أداء لاعبيه في نقل الكرة السريعة والممرحلة غير أن الفريق تهيأت له الكثير من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم المباراة من شوطها الأول، وتابع الغرايري، أن الفريق دخل المباراة بخيارات محدودة نسبة لغياب عدد كبير من عناصره الأساسية لأسباب مختلفة، ويرى أن كل هذه العوامل ساهمت بقدر كبير في النتيجة السلبية التي عاد بها الفريق من مدينة كوستي والخسارة بهدف دون رد، وأتم سنطوي هذه الصفحة ونركز على المباريات القادمة وسنسعى لتقديم مستويات أفضل ولاشك سندرس المباراة بشكل إيجابي والاستفادة منها من أجل العودة القوية في المباريات القادمة، وكشف الغرايري عن برنامج الفريق للقاء الأهلي شندي في الدوري الممتاز وأن الفريق خلد للراحة الأحد، عقب العودة من مدينة كوستي على أن سيستأنف التدريبات بمران صباحي الاثنين، على ملعب وادي النيل، وسنركز خلاله على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء اللاعبين في مباراة الرابطة كوستي وتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب حتى يعود المريخ لسكة الانتصارات.

صحيفة الصيحة