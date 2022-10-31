تحديد مواعيد كأس السودان وإبعاد ممثل الدويم من التأهيلي





عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم ، إجتماعا مهما اليوم بمكاتب اللجنة بالمقر الرئيس للإتحاد بالخرطوم (2) برئاسة عضو مجلس الإدارة مقرر اللجنة الدكتور علي محمود جبريل. وبعد مداولات مطولة ونقاش مستفيض للأجندة المدرجة في جدول الأعمال أصدرت اللجنة عددا من القرارات. نظرت اللجنة شكوتي نادي السكة حديد وادي حلفا ضد نادي شباب المدينة الدبة في اللاعب ماجد عبد الله صندوق في مبارتي الذهاب والإياب وقررت اللجنة رفض الشكوتين موضوعا لإنقضاء التقادم علي المخالفة وإيقاف اللاعب ماجد عبد الله وتحويله الي لجنة الإنضباط.

نظرت اللجنة شكوي نادي الأهلي غبيش ضد نادي الهلال الفولة في اللاعب الشاذلى ميرغني وقررت اللجنة قبول الشكوي وإعتبار الهلال مهزوما صفر/ 2 وإيقاف اللاعب مباراتين وغرامة (100) ألف جنيه سوداني وإيقاف كابتن هلال الفولة محمد محمدين النور وتحويله للجنة الإنضباط.

نظرت اللجنة شكوي نادي الأهلي غبيش ضد نادي الهلال الفولة في مباراة الاياب بين الفريقين في صحة مشاركة اللاعب أدي مولا أديولا ورفضت اللجنة الشكوي شكلاً وإعتمدت نتيجة المباراة كما جاءت في تقرير الحكم وإعتماد تأهل الهلال الفولة إلى الدور التالي وقررت إيقاف اللاعب الشاذلي ميرغني وتحويله الي لجنة الإنضباط.

تم تشكيل لجنة من علي محمود والقوصي ومأمون بشارة لنهائي كأس السودان للتشاور مع الشركة الراعية ونادي الهلال ونادي الاهلي ولجنة المنتخبات الوطنية لتحديد تأريخ النهائي بين يوم 14 الي 20 نوفمبر 2022م.

وقررت اللجنة بداية برنامج كأس السودان القومي للإتحادات المحلية بمشاركة (60 ) نادي من الإتحادات المحلية والانتقالية والفرعية.

كما قررت اللجنة إبعاد ممثل الدويم من الدوري التأهيلي نسبة لوجود خطابين من إتحاد الدويم وتحديد ممثلين لنادي الأشبال ونادي الوطن. وقررت اللجنة قيام مباراة الرفاق القطينة والشاطئ الجزيرة أبا يومي الثالث والسادس من نوفمبر 2022م.

تم تعديل ملعب مباراة كوبر الخرطوم والأهلي مروي يوم 3 نوفمبر 2022م مساء من إستاد الخرطوم إلي ملعب كوبروقررت اللجنة إسناد مراقبة مباريات الدور الأول في الدورى التأهيلي إلي مراقبين محايدين.

إعتمدت اللجنة القرار الذي تم بالتمرير في أحداث مباراة الرابطة 24 القرشي والموردة أبو قوتة والذي إعتبر فيه الرابطة مهزوم صفر / 2 وتأهل الموردة مع تحويل الأمر إلي لجنة الإنضباط.

ورفضت اللجنة شكوي نادي البرصة كريمة ضد نادي شباب المدينة الدبة في اللاعب ماجد عبد الله صندوق لإنقضائه بالتقادم.

سونا