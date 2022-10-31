ناد مفاجئ يجري مفاوضات متقدمة مع ميسي





دخل نادٍ مفاجئ في سباق التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ووفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي دخل في سباق التوقيع مع ميسي خلال الفترة الماضية.

وزعمت العديد من التقارير أن باريس بدأ مفاوضات التجديد مع ميسي، بينما يحاول مسؤولو برشلونة إعادته إلى “كامب نو” مجانا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى المفاوضات تسير بشكل ممتاز بين النادي الأمريكي وممثلي ميسي، ووصل الطرفان إلى مراحل متقدمة.

وأوضحت أن إنتر ميامي متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع ميسي عقب كأس العالم.

ويعرف مسؤولو إنتر ميامي أن عائلة ميسي ترحب دائمًا بالانتقال إلى مدينة فلوريدا، خاصة أن لديهم منزل في برج بورش، كما أن لدى ميامي روابط قوية مع مجتمع أمريكا الجنوبية.

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