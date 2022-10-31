محمد صلاح يتصدر.. أكثر 5 لاعبين تأثيرا على أسماء أطفال العالم





كشف تقرير صحفي إنجليزي عن تأثير نجوم كرة القدم على أسماء المواليد الجدد في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وقال موقع “لارجبي تيكيتس” البريطاني إن محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، هو أكثر لاعب كرة قدم في العالم سمي على اسمه أطفال، بواقع مليون و200 ألف طفل حول العالم.

وبحسب الموقع البريطاني فإن محمد صلاح، معشوق جماهير ليفربول وجماهير كرة القدم العالمية بشكل خاص لا سيما في مصر، يحظى بشعبية جارفة داخل وخارج بلاده ظهرت في تسمية الأطفال على اسمه.

ما علاقة محمد صلاح؟.. ميدو يهنئ الزمالك بعد خسارة السوبر المصري

ويأتي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرتغال، في الترتيب الثاني برصيد 463 ألفا و228 طفلاً سموا على اسمه.

الغريب أن المركز الثالث لم يكن لليونيل ميسي نجم كرة القدم الأرجنتينية وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأفضل هداف في تاريخ برشلونة الإسباني، لكنه جاء اسم سيلفا بـ84 ألفا و200 شخص.

ويعتبر اسم سيلفا من الأسماء المنتشرة طوال الوقت في كرة القدم الأوروبية مثل تياجو سيلفا مدافع البرازيل وتشيلسي الإنجليزي، وبرناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والبرتغال، وديفيد سيلفا لاعب منتخب إسبانيا وفريق مان سيتي السابق.

سخرية بايرن واستغاثة برشلونة .. ميسي حائر في “كامب نو” (فيديو)

أما الاسم الرابع فكان مفاجأة بوجود الصاعد روبين دياز نجم دفاعات مانشستر سيتي بـ59 ألفا و962 طفلاً، ثم ساديو ماني نجم بايرن ميونخ وأسطورة السنغال بـ54 ألفا و537 طفلاً.

الغريب أن أسطورتي الأرجنتين ميسي والراحل دييجو مارادونا جاءا في المركزين الـ21 والـ23 بتلك القائمة.

العين الإخبارية