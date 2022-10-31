يورجن كلوب مهدد بمغادرة ليفربول





أصبح مستقبل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في خطر، في حال لم يُحقق نتيجة إيجابية غدًا ضد نابولي الإيطالي بالجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويُعاني الريدز في الموسم الحالي من النتائج السلبية، حيث فقد تمامًا فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023 بتواجده في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ويحتاج الريدز غدًا للفوز بثلاثية نظيفة، لتعويض خسارته في اللقاء الذي جمع بينه وبين نابولي في الجولة الأولى بأربعة أهداف لواحد.

وتحدث كلوب قبل مباراة نابولي في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نرغب في الفوز يوم الغد لكن بما أن نابولي فريق جيد جدًا ومن الأقوى بأوروبا حاليًا، فلن يكون هناك تغييرات كثيرة على التشكيل نريد الفوز”.

وأضاف كلوب: ” نريد الفوز أمام جماهيرنا لتعويض خسارة الذهاب في إيطاليا”.

ليفربول ضد ليدز

وكان الريدز خسر أول أمس السبت، أمام ليدز يونايتد بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/ 2023.

اللاعب الإسباني رودريغو كان المبادر بالتسجيل لـ ليدز يونايتد مستغلًّا خطأ قاتلًا ومشتركًا من جوي جوميز مدافع ليفربول والحارس البرازيلي أليسون بيكر، بالدقيقة الثالثة.

وقاتل ليفربول ليُسجل هدف التعادل عبر اللاعب المصري محمد صلاح بالدقيقة الـ15 بعد عرضية متقنة من اللاعب الإسكتلندي أندرو روبيرتسون.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، قاتل ليفربول ليُحرز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

ونجح ليدز في خطف هدف الفوز عبر اللاعب الهولندي سامرفيل بالدقيقة التسعين بعد ربكة دفاعية من قبل لاعبي ليفربول

العربيه نت