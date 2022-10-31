بيكيه مفاجأة منتخب إسبانيا بالمونديال





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن المدرب لويس إنريكي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، يرغب في وضع اسم المدافع جيرارد بيكيه في قائمة اللاروخا المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويُعاني بيكيه من تراجع في المستوى الفني، الأمر الذي جعل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز يستبعده من معظم مباريات برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

بيكيه بالقائمة الأولية

وقالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن بيكيه سيكون متواجدًا في القائمة الأولية لـ فريق إسبانيا قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمونديال.

بيكيه

يذكر أن بيكيه شارك مع الفريق الإسباني في كأس العالم عام 2010، حيث فاز بها منتخب اللاروخا، كذلك شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولم يتواجد في كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا وسوف يشارك في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر أن بيكيه سبق له أيضًا الفوز بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا عامي 2008 و 2012.

العربيه نت