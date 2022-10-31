نصائح لتميز العسل الطبيعي عن المغشوش





أكد المشرف على كرسي أبحاث النحل بجامعة الملك سعود، بروفيسور أحمد الخازم، أن 40% من العسل الموجود في أسواق العالم مغشوش.

عدم شراء العسل المجهول

وأشار بروفيسور أحمد الخازم في تصريحات لبرنامج ياهلا الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، إلى أنه من الصعب التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش إلا عن طريق تحليل المختبر.

ونصح المشرف على كرسي أبحاث النحل بجامعة الملك سعود، المواطنين بعدم شراء العسل مجهول الهوية، ومطابق لهيئة الغذاء والدواء وعليه المعلومات الكاملة.

وقال الدكتور أحمد الخازم: انتاج المملكة من عسل النحل 5 آلاف طن سنوياً، ونستورد 24 ألف طن، وفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

شائعات

وفي هذا الصدد، دحضت هيئة الغذاء والدواء، صحة الاعتقاد الذي يفيد بأن قدرة عسل النحل على امتصاص مسحوق النشا من الحيل السحرية التي تساهم في معرفة ما إذا كان أصليًا أم مغشوشًا.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن السبيل الوحيد للتفرقة بين عسل النحل المغشوش والأصلي هو إخضاع عينة منه للتحاليل المختبرية التالية:

وسائل التمييز

– الكشف عن محتوي الهيديوكسي ميثيل فورفورال: يعتبر مؤشرًا على حفظ وتحزين العسل في ظروف مناسبة.

– الكشف عن محتوى السكريات: يعطي دلالات على الغش في العسل.

– اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.

العربيه نت