قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم للإصابة





تأكد، اليوم الإثنين، غياب لاعب الوسط بول بوغبا عن منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وانضم بوغبا إلى كوكبة من اللاعبين الذين سيغيبون عن البطولة التي تقام في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وفيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن كأس العالم لكرة القدم في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر كانون الأول بسبب الإصابة.

فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال الوجود في معسكر منتخب السعودية في أبوظبي، وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر تشرين الأول خضوعه لجراحة ناجحة، وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر.

بول بوغبا (فرنسا)

أصيب بوغبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر أيلول لإصلاح إصابة في غضروف مفصلي.

استأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما التدريبات لكن في 31 أكتوبر تشرين الأول قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم في قطر.

نغولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.

رييس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، ويبدو من المؤكد غيابه عن النهائيات لابتعاده عن الملاعب لثمانية أسابيع.

ديوغو غوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورغن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح وولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاما لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام ويستهام يونايتد في أكتوبر تشرين الأول.

أبوبكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر أيلول وسيغيب لما بعد كأس العالم.

آرثر ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.

خيسوس “تيكاتيتو” كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس آب الماضي وخضع لجراحة.

اختير اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ضمن التشكيلة الأولية لمدرب المكسيك جيراردو مارتينو المكونة من 31 لاعبا، لكن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي قال إنه قد يعود إلى التدريبات فقط بحلول ديسمبر كانون الأول.

– لاعبون من المحتمل تعافيهم

وفيما يلي قائمة بمجموعة لاعبين من المحتمل تعافيهم قبل انطلاق البطولة.

روميلو لوكاكو (بلجيكا)

أصيب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته عقب شهرين من الغياب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، وهو هداف بلجيكا، 29 دقيقة فقط في مباراتين قبل الانتكاسة التي تعرض لها بسبب الإصابة.

باولو ديبالا (الأرجنتين)

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة “صعبة جدا” في الفخذ عندما كان في طريقه لتسديد ركلة جزاء أمام ليتشي.

كايل ووكر (إنجلترا)

خضع مدافع مانشستر سيتي لجراحة ناجحة في الفخذ في بداية أكتوبر تشرين الأول، وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما إنه واثق من العودة في الوقت المناسب قبل السفر إلى قطر.

كالفن فيلبس (إنجلترا)

غاب لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب مشكلة في الكتف لكنه ربما يعود قبل كأس العالم.

رونالد أراوخو (أوروغواي)

فضل مدافع برشلونة الخضوع لجراحة في الفخذ في نهاية سبتمبر، وقال إنه اتخذ هذا القرار لاستعادة لياقته في “أسرع وقت ممكن”.

أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)

سيغيب جناح يوفنتوس حتى بداية نوفمبر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، إذ قال النادي إنه بحاجة لثلاثة أسابيع للتعافي.

إرم نيوز