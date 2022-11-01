بسبب أزمة الهواء.. اتهام صادم يضرب كريستيانو رونالدو





تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد هجوما صادما من قبل أحد زملائه السابقين.

رونالدو فاجأ جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد عندما قرر تجاهله ورفض مصافحته على الهواء مباشرة خلال تحليل الأخير في شبكة قنوات “سكاي سبورتس” لمواجهة مان يونايتد ضد وست هام، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي

تصرف رونالدو جاء على خلفية الانتقادات التي تعرض لها على يد نيفيل، بسبب موقفه الشهير في مباراة توتنهام هوتسبير والذي تمثل في رفض المشاركة ومغادرة الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

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وظهرت ملامح الإحراج على نيفيل بسبب ما فعله رونالدو، لكنه برر ذلك ساخرا: “أعتقد أنه لو لدي 570 مليون متابع على موقع إنستجرام، لن أهتم بجاري نيفيل”.

ولكن رغم سخرية نيفيل من الموقف، إلا أنه ترك بداخله أثرا سلبيا، حيث نقلت شبكة “ESPN” الأمريكية، تصريحات لأسطورة يونايتد قال خلالها: “رونالدو لا يتصرف كشخص لعب معي في السابق، فهو لم يتذكر سنوات مانشستر”.

ومن الواضح أن علاقة رونالدو ونيفيل، انتهت بنسبة كبيرة، خاصة وأن ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد الأسبق قد أكد في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، أن النجم البرتغالي يتمتع بصرامة في مثل هذه المواقف”، مشيرا إلى أن جاري انتهى بالنسبة له.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها رونالدو أحد منتقديه، حيث سبق وأن فعل نفس الأمر جيمي كاراجير، أسطورة ليفربول.

وسبق وأن لعب رونالدو رفقة نيفيل في مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2003 – 2009، قبل أن يرحل “صاروخ ماديرا” إلى ريال مدريد، ثم أعلن نيفيل اعتزاله في 2011.

جدير بالذكر أن رونالدو يتعرض لانتقادات حادة خلال الموسم الجاري، بسبب تذبذب مستواه على الصعيدين الفني والبدني، فضلا عن استبعاده من بعض المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

العين الإخبارية