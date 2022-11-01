موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة





يختتم ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا مباريات دور المجموعات في نسخة 2022-2023، الأربعاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بمواجهة سيلتك.

ويسعى ريال مدريد للفوز على سيلتك لضمان صدارة ترتيب المجموعة السادسة، قبل إجراء قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.

وضمن ريال مدريد تأهله للدور ثمن النهائي لكن تصدره بفارق نقطة عن لايبزيج، يجعل الأخير طامحا للفوز على سيلتك للتأهل متصدرا.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

وسيستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد المباراة بين ريال مدريد وسيلتك

وتنطلق المباراة في الساعة 19:45 مساء بتوقيت القاهرة، 20:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و21:45 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

شبكة “بي إن سبورتس” تملك الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium المباراة التي يستضيف فيها ريال مدريد ضيفه الاسكتلندي على ملعب :”سانتياجو برنابيو”.

معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

العين الإخبارية