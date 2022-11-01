



كان متوقعا تألق إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، لكن ليس بالمستوى المذهل الذي ظهر به مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق هالاند بداية استثنائية لموسمه الأول مع مانشستر سيتي، الذي انضم له في يوليو/ تموز الماضي، قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وبعد انقضاء 3 أشهر في مشوار هالاند مع سيتي، تستعرض “العين الرياضية” كم هدفا سجله النجم النرويجي بقميص بطل الدوري الإنجليزي الممتاز؟

منذ انضمامه لكتيبة المدرب المخضرم بيب جوارديولا، شارك هالاند في 16 مباراة مع ناديه.

وسجل المهاجم الشاب 22 هدفا في كل البطولات وصنع 3 أهداف.

كم عدد أهداف إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

شارك هالاند في 11 مباراة من أصل 12 خاضها مانشستر سيتي في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، غاب فقط عن مواجهة ليستر سيتي يوم السبت الماضي بسبب الإصابة.

وفي 11 مباراة، شارك هالاند لمدة 924 دقيقة وهز شباك منافسيه 17 مرة ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي دون منازع وبفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين قائد توتنهام.

ولم يكتف هالاند بهز شباك المنافسين وحسب، بل صنع 3 أهداف لزملائه في البطولة المحلية، منها ثنائية في لقاء الدربي ضد مانشستر يونايتد، المباراة التي أبدع فيها بتسجيل هاتريك وصناعة هدفين عندما فاز ناديه 6-3.

كم عدد أهداف إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

وفي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يطمح مانشستر سيتي للفوز بها لأول مرة في تاريخه، شارك هالاند (22 عاما) في 4 مباريات مع الفريق.

ولم يظهر مهاجم دورتموند السابق في لقاء الجولة الرابعة ضد مضيفه كوبنهاجن الدنماركي والتي انتهت بدون أهداف.

وسجل هالاند 5 أهداف مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، هدفان أمام إشبيلية ومثلهما ضد كوبنهاجن وهدف في شباك رفاق الأمس، دورتموند.

ويحتل هالاند المركز الثالث في ترتيب هدافي البطولة متساويا مع روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، ويسبقهما الثنائي محمد صلاح وكيليان مبابي، برصيد 6 أهداف.

كم عدد أهداف إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية؟

مباراة كأس الدرع الخيرية في 30 يوليو/ تموز الماضي كانت الرسمية الأولى للنجم هالاند بقميص مانشستر سيتي.

لعب فيها ضد فريق ليفربول وخسر بنتيجة 1-3، ولم يكن هالاند مسجل هدف ناديه في المباراة، وإنما أحرزه زميله جوليان ألفاريز.

العين الإخبارية