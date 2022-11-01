أنشيلوتي: لن أنام لو كنت ودعت دوري الأبطال





أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وجود فريقه فقط كممثل وحيد لإسبانيا في ثمن نهائي دوري الأبطال “مجرد فترة صعبة”.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة سيلتك في ختام دور المجموعات: “لن أنام جيدًا إذا خرجت من دوري الأبطال، وإقصاء الأندية الإسبانية هو وقت سيء للعبة هنا، لكنهم لم يفقدوا مكانتهم”.

واسترسل “من الممكن أن يفوز فريق إسباني بالدوري الأوروبي وآخر بدوري الأبطال، فالكرة الإسبانية قادرة على المنافسة قاريا”.

وأكد: “لقد تعلمنا من أخطائنا، ولم يكن لدينا التركيز الكافي أمام جيرونا حيث افتقدنا ميزة استعادة الكرة بشكل جيد، وضد لايبزيج لم نركز على المساندة الدفاعية لوقف الهجمات المرتدة”.

وعن مواجهة سيلتك قال “إنها مباراة مهمة، وهدفنا حسم الصدارة ولدينا فرصة. سيلتك فريق جيد ونريد إظهار أفضل مستوياتنا أمامه”.

وزاد قائلا: “سيلتك لن يغير هويته، وستكون مباراة مفتوحة ونريد استعادة أفضل نسخة منا غدا، وكان بإمكان سيلتك تقديم أداء أفضل في المجموعة”.

وتابع: “شاختار قدم أداءً جيدًا للغاية، ولديهم خيارات للتأهل إلى دور الـ16 وإذا لم يتأهلوا سينافسون بشكل جيد جدًا في الدوري الأوروبي”.

وأضاف: “تشواميني لن يكون متاحا غدًا، وبنزيما سيكون في القائمة إذا كان لديه شعور جيد، وحال تواجد سأقرر المدة التي سيلعبها، والآن سيتدرب وسنرى”.

وأردف: “بنزيما لم يلعب أمام جيرونا لأنه ليس على ما يرام، وتعرض لإصابة، وهو ليس طفلا، فهو يبلغ من العمر 34 عاما، ويعتني بنفسه، لكن يجب أن يكون حذرا”.

وعن الجدل حول تصريحاته بشأن حكام لقاء جيرونا الماضي في الليجا، علق: “تمت مقاضاتي لأنني قلت إن ركلة الجزاء أمام جيرونا مخترعة، ما أعنيه وفقا للسائد في إيطاليا أنها غير صحيحة، ولم أتحدث بسوء نية، أو أتهم الحكم بشيء”.

واستطرد مدرب الريال: “حضرت 1200 مباراة، إذا فاتني 4 مباريات فلن يحدث أي شيء. كان يكفي أن أقول إنها خطأ”.

وبيّن: “إذا غيروا القاعدة فعليهم أن يقولوا ذلك، لكن القاعدة لم تتغير. ولا أحد معصوم من الخطأ”.

وأعرب أنشيلوتي عن أسفه لمسار تطور كرة القدم منذ إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، منتقدا الدور المفرط للتحكيم عبر الفيديو.

وفي هذا الصدد، قال المدرب الإيطالي: “لقد كانت تقنية حكم الفيديو المساعد اختراعا جيدا، لكن في بعض الأحيان تلعب دورا أكبر من الحكم الذي يجب أن يظل هو البطل”.

وأضاف: “الخطأ يمكن أن يحدث مع ريال مدريد ومع أندية أخرى، لكن المهم هو الوضوح وليس ركلة الجزاء، إنه شيء مختلف وعليهم توضيح الأمر”.

وصرح “إنها ليست قضية ريال مدريد أو جيرونا، إنها تتعلق بكرة القدم وليست واضحة. إذا قالوا لنا إنها ركلة جزاء، علينا العودة إلى بداية الموسم وشرح القاعدة التي أفهمها جيدا. قالوا لنا إن مثل هذه الأخطاء لا تعاقب بركلة جزاء”.

وعن العقوبة المتوقعة ضده رد: “ما زلت أنام في الليل، وأريد أن أوضح أنني لم أقلل من احترام أي شخص، وهو شيء شاهده الجميع، وإذا تم إيقافي سأكون صبورا”.

موقع كووورة