بابكر سلك يكتب: أم فتفت والحكم لو فتفت





*تجدني غير ميال لتعليق اخفاقات الفريق على شماعة التحكيم

*بالرغم من مواقف التحكيم الثابتة عبر التاريخ

*فلو ارتدى كل حكام السودان شعار رابطة كوستي

*وختوا صفافيرهم في واطات الله دي

*وشالوا بعدها صفارة القطر

*ونازلوا ريال مدريد

*لا يستطيعون ان يغيروا في النتيجة شيئاً

*ناسنا يوم الرابطة ما كانوا محتاجين حكم يهزمهم

*جوا مهزومين ومعزومين غدا وعشا وما متمرنين

*يغلبوا كيفن بس؟؟؟؟

*الوقف البعثة في الدويم للعوازيم والاحتفالات هل هو الغرايري يا ربي؟

*الوصل اللاعبين كوستي متأخرين وشبعانين تصيبهم التخمة النفطي يا ربي؟؟؟

*أم فتفت ما بتحتاج حكم

*أم فتفت بترخم بيك براها

*أيها الناس

*عملنا شنو يوم الرابطة عشان ننتصر؟؟؟

*كل اسباب الهزيمة كانت اسباب تخصنا

*اداريين ولاعبين

*ولولا ام فتفت الحكم لو فتفت ما بقدر يغلبنا

*لذا

*خلونا نتناول عيوبنا بشفافية كي نجد العلاج لها

*لكن المسكنات عمرها ما بتعالج مرض

*مرضنا واضح ما محتاج فحوصات ولا تشخيص

*علتنا وراثية

*لو لم نقطع دابرها

*صدقوني سنورثها لاجيال قادمة تنزل بالمريخ لدوري الشمس الحارقة

*تاني جمهورنا يتفرج بي يد ويتضارى من الشمس باليد التانية

*معقولة بس

*اداري صاحب لاعب

*ولاعب صديق مشجع

*والمشجع يسيطر على جميع العلائق في مجتمع المريخ

*الكيمان لخبطت الكيان وافقدته وقاره في كثير من الاحيان

*معقولة ام فت فت لي زول فوق للتلتين

*امال ما يضيع عشرين قون كيف!!!!!

*المهم

*سؤال بريء يا بيه

*نحنا شغالين بنظام ٢٠١٩ المؤكد في اكتوبر ٢٠٢٠ المعدل في يوليو ٢٠٢١

*ولا شغالين بنظام تاني؟؟؟؟؟

*عشان نعرف بس

*ودي الخطوة الاولى في التعامل بشفافية مع اشكالاتنا

*بعد داك نشوف الحكم سوى شنو

*هو الحكم ذاتو بقدر يسوي شي لو ما سيد الشي سمح ليهو؟؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*،البلد الواسعة دي ضاقت علينا

*لكن مااااا مارقين يا والينا

*ان كان من ارقين بشتموا فينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال والله نقفل شريان الشمال تاكلوا نيم يا بهوات

والى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة