بابكر سلك يكتب: أم فتفت والحكم لو فتفت
*تجدني غير ميال لتعليق اخفاقات الفريق على شماعة التحكيم
*بالرغم من مواقف التحكيم الثابتة عبر التاريخ
*فلو ارتدى كل حكام السودان شعار رابطة كوستي
*وختوا صفافيرهم في واطات الله دي
*وشالوا بعدها صفارة القطر
*ونازلوا ريال مدريد
*لا يستطيعون ان يغيروا في النتيجة شيئاً
*ناسنا يوم الرابطة ما كانوا محتاجين حكم يهزمهم
*جوا مهزومين ومعزومين غدا وعشا وما متمرنين
*يغلبوا كيفن بس؟؟؟؟
*الوقف البعثة في الدويم للعوازيم والاحتفالات هل هو الغرايري يا ربي؟
*الوصل اللاعبين كوستي متأخرين وشبعانين تصيبهم التخمة النفطي يا ربي؟؟؟
*أم فتفت ما بتحتاج حكم
*أم فتفت بترخم بيك براها
*أيها الناس
*عملنا شنو يوم الرابطة عشان ننتصر؟؟؟
*كل اسباب الهزيمة كانت اسباب تخصنا
*اداريين ولاعبين
*ولولا ام فتفت الحكم لو فتفت ما بقدر يغلبنا
*لذا
*خلونا نتناول عيوبنا بشفافية كي نجد العلاج لها
*لكن المسكنات عمرها ما بتعالج مرض
*مرضنا واضح ما محتاج فحوصات ولا تشخيص
*علتنا وراثية
*لو لم نقطع دابرها
*صدقوني سنورثها لاجيال قادمة تنزل بالمريخ لدوري الشمس الحارقة
*تاني جمهورنا يتفرج بي يد ويتضارى من الشمس باليد التانية
*معقولة بس
*اداري صاحب لاعب
*ولاعب صديق مشجع
*والمشجع يسيطر على جميع العلائق في مجتمع المريخ
*الكيمان لخبطت الكيان وافقدته وقاره في كثير من الاحيان
*معقولة ام فت فت لي زول فوق للتلتين
*امال ما يضيع عشرين قون كيف!!!!!
*المهم
*سؤال بريء يا بيه
*نحنا شغالين بنظام ٢٠١٩ المؤكد في اكتوبر ٢٠٢٠ المعدل في يوليو ٢٠٢١
*ولا شغالين بنظام تاني؟؟؟؟؟
*عشان نعرف بس
*ودي الخطوة الاولى في التعامل بشفافية مع اشكالاتنا
*بعد داك نشوف الحكم سوى شنو
*هو الحكم ذاتو بقدر يسوي شي لو ما سيد الشي سمح ليهو؟؟؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*،البلد الواسعة دي ضاقت علينا
*لكن مااااا مارقين يا والينا
*ان كان من ارقين بشتموا فينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال والله نقفل شريان الشمال تاكلوا نيم يا بهوات
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة