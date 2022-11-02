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حسن إسماعيل: جالوص (حيكومة) السفير الأمريكي القادمة
– يبدو أن عملاء السفير الأمريكي بعد تشكيل حكومتهم القادمة لن يجدوا وقتا حتى لركوب جناح (الطيارة) والهرب كما فعل إخوانهم القحاطة فى كابول !!
– بوادر سقوط هذه (الحيكومة) بدأ اكثر ظهورا بغروب شمس اليوم الأول من نوفمبر ٢٠٢٢م
– الخلاف بين البرهان وحميدتى بدأت بطنه تتكور كفأرة جاءها المخاض بين قدمى( كديس ) !! …
– صدام قوات الشرطة وقوات عبدالرحيم دقلو فى مقر نقابة المحامين حيث طلب المزوراتية من عبدالرحيم أن يفزعهم ويلحقهم بعد صدور قرار المحكمة الشهير
– التسوية التى قسمت أبناء مولانا الميرغنى لن تصمد وهى تجمع شتات الليبراليين واليساريين والدراويش والانتهازيين وبواقى سوق الحر ..
– ونحن فى (القيفة) وعينا فى التمساح النايم يستيقظ ويهز ظهره فتتساقط حوائط الجالوص و ….اصلوا مابنقول مدنى بتغرق !! ….
– أرحكم
2/11/2022م
حسن إسماعيل