حسن إسماعيل: جالوص (حيكومة) السفير الأمريكي القادمة





– يبدو أن عملاء السفير الأمريكي بعد تشكيل حكومتهم القادمة لن يجدوا وقتا حتى لركوب جناح (الطيارة) والهرب كما فعل إخوانهم القحاطة فى كابول !!

– بوادر سقوط هذه (الحيكومة) بدأ اكثر ظهورا بغروب شمس اليوم الأول من نوفمبر ٢٠٢٢م

– الخلاف بين البرهان وحميدتى بدأت بطنه تتكور كفأرة جاءها المخاض بين قدمى( كديس ) !! …

– صدام قوات الشرطة وقوات عبدالرحيم دقلو فى مقر نقابة المحامين حيث طلب المزوراتية من عبدالرحيم أن يفزعهم ويلحقهم بعد صدور قرار المحكمة الشهير

– التسوية التى قسمت أبناء مولانا الميرغنى لن تصمد وهى تجمع شتات الليبراليين واليساريين والدراويش والانتهازيين وبواقى سوق الحر ..

– ونحن فى (القيفة) وعينا فى التمساح النايم يستيقظ ويهز ظهره فتتساقط حوائط الجالوص و ….اصلوا مابنقول مدنى بتغرق !! ….

– أرحكم

2/11/2022م

حسن إسماعيل