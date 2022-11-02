وكيله يجيب.. هل اقترب بديل بوسكيتس من برشلونة؟





يكثف نادي برشلونة الإسباني من تحركاته لسد الثغرات التي وضح أنها بحاجة لتدعيم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف جواو سانتوس، وكيل أعمال الإيطالي جورجينو لاعب وسط تشيلسي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب برشلونة للتعاقد مع موكله.

وكانت صحيفة “سبورت” الكتالونية أشارت إلى أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يضع جورجينو كخيار أول للتعاقد معه الصيف المقبل، لتعويض الرحيل الوشيك لسيرجيو بوسكيتس.

وزعمت الصحيفة أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة قد بدأ بالفعل المفاوضات مع نجم خط وسط منتخب إيطاليا ووكيله، وتوصل معهما لاتفاق مبدئي بشأن انتقال جورجينو لقلعة البلوجرانا.

لكن جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينو نفى كل هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وقال في تصريحات لموقع “Relevo” الإسباني: “لم ألتقِ قط بماتيو أليماني”.

وأضاف قائلا: “أولويتنا خلال الوقت الحالي تجديد عقد جورجينو مع تشيلسي، وهناك مفاوضات دائرة مع النادي خلال الفترة الأخيرة”.

وأتم تصريحاته المقتضبة بقوله: “لم نجرِ أي محادثات مع أي نادٍ باستثناء تشيلسي، ولا توجد لدينا أي نية لخلاف ذلك”.

يذكر أن جورجينو (30 عاما) ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وسيكون من حقه الانتقال بشكل مجاني لأي نادٍ خلال الصيف المقبل إذا لم يجدد عقده مع البلوز.

ويلعب الإيطالي الدولي مع تشيلسي منذ انضمامه إليه في صيف عام 2018 قادما من نابولي الإيطالي، وأصبح أحد العناصر الأساسية في قلعة “ستامفورد بريدج”.

العين الإخبارية