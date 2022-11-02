ميسي يقدم وعدا ثمينا لإدارة باريس





قطع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وعدا ثمينا على نفسه لإدارة ناديه الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” أن ملاك باريس أسعدهم اعتراف ميسي بأن موسمه الأول لم يكن جيدا، وأنه لن يرغب في ترك الفريق قبل أن يحقق لقبا كبيرا.

وأضافت أن المحادثات جارية لتمديد عقد ميسي، لكن النجم الأرجنتيني ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار قبل كأس العالم.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس، يطمع في إقناع ميسي بتجديد عقده قبل المونديال.

ونوهت أن ميسي بدأ يندمج بشكل أفضل مع زملائه بسان جيرمان، وتحسن أداء ميسي في التحدث بالفرنسية، بل ويتواصل بها مع أطفاله في المنزل.

وأضافت أن ميسي يتمتع بعلاقة قوية مع المستشار الرياضي، وكذلك كريستوف جالتيه مدرب الفريق، كما تأقلم على الأجواء بعد رحيل مواطنيه دي ماريا ولياندرو باريديس.

وسجل ميسي 12 هدفا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في كل البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري، ليسجل معدل أفضل مما حققه على مدار الموسم الماضي.

وينتهي عقد ميسي مع البي إس جي بنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة النجم الأرجنتيني.

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