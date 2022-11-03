إبراهيموفيتش: إدارة باريس جعلت مبابي أكبر من النادي
حذر النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من عواقب تجديد عقد كيليان مبابي، مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.
وصرح إبراهيموفيتش عبر قناة “كانال بلس”: “تجديد عقد مبابي ليس في صالحه بل لصالح بي إس جي وليس مدينة باريس، لقد اتخذ قرارا في مصلحة النادي وليس مصلحته”.
أضاف إبرا: “لقد وضع كيليان نفسه في موقف سيكون فيه أهم من النادي، وأعطاه النادي مفاتيح ذلك، ومع ذلك، لا يمكن للاعب أن يكون أكبر من النادي”.
واستدرك نجم ميلان الإيطالي: “لكن عندما يصبح اللاعب الشاب قويا، يمكنه بسهولة كسب المال”.
وانتقل إبراهيموفيتش لانتقاد والدي كيليان مبابي بقوله: “لقد أصبح والديه محامين ووكلاء ومدربين، وهذه هي المشكلة، لأنه وقتها يفقد اللاعب انضباطه وهويته”.
وواصل الهداف التاريخي الثالث لباريس سان جيرمان: “اليوم مع هذا الجيل الجديد من اللاعبين، يعتقد الآباء والأب والأم والأقارب أنهم أصبحوا نجوما، يتحدثون في الصحف”.
واستنكر إبراهيموفيتش: “من هؤلاء ليتحدثون في وسائل الإعلام؟ اخرسوا.. يجب أن تلتزموا الصمت، وترك الأمر والقرار للاعب فيما يخص عمله”.
أردف زلاتان: “لا أعرف مبابي كشخص بشكل جيد، لكنه لاعب رائع، لكن عندما تفقد الانضباط، تفقد هويتك”.
وأتم تصريحاته في هذا الشأن: “هناك سبب يجعل زيدان هو زيدان، وإذا أراد مبابي أن يقلد زيدان، عليه أن يتغير ويتطور”.
موقع كووورة