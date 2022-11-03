حازم مصطفى يعلن موقفه من الترشّح لانتخابات رئاسة نادي المريخ





في وقتٍ كان يعتزم فيها العودة من جديد إلى واجهة النادي.

أعلن القنصل حازم مصطفى، عدم ترشّحه في انتخابات نادي المريخ المقبلة، على نحوٍ مفاجئ.

وقال حازم مصطفى في تدوينة بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، إنّ الأجواء غير صحية في النادي.

وأبدى مصطفى عن أسفه لعدم تقدير البعض في النادي للعمل الكبير الذي قام به في الفترة الماضية.

ومضى” الأجواء غير صحيّة والنادي غير معافى حاليًا ولا تشجّع على العمل إطلاقًا”.

وسابقًا، حدّدت لجنة تسيير نادي المريخ بقيادة أيمن المبارك أبو جيبين العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لعقد جمعية عمومية انتخابية.

باج نيوز