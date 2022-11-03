السيسي: التحديات التي تواجه السودان حاليا تحتاج إلى نظرة شمولية وليس إلى اتفاقيات في الغرف المظلمة





رئيس حزب التحرير والعدالة القومي ورئيس تحالف قوى الحراك الوطني الدكتور التجاني السيسي في افادات لST

*التسوية الحالية هي عودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر تاريخ قرارات البرهان

* هذا ما دار بيني والسفير السعودي (….)

* التحديات التي تواجه السودان حاليا تحتاج إلى نظرة شمولية وليس إلى اتفاقيات في الغرف المظلمة.

*طلبوا مني المشاركة كحزب في دستور تسييرية المحامين ورفضنا ذلك..

* قابلت السفير البريطاني وفولكر ورأينا كما هو تسوية تشمل جميع أصحاب المصلحة..

– بداية د. التجاني كيف تنظر إلى دستور تسييرية المحامين والتسوية الجاري الإعداد لها؟

رأينا فيما يجري واضح، السودان يواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة ويحتاج إلى نظرة شمولية للحل عبر توافق أصحاب المصلحة الحقيقية.

– هل هذه الشمولية التي تتحدث عنها غير متوفرة في مسودة تسييرية المحامين؟

بالطبع غير متوفرة، ونحن قلنا لهم ذلك بوضوح، التسوية الحالية هي عبارة عن اتفاق بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وبعض القوى الأخرى. وأقولها بصراحة الذي يمضي الآن لن يقود إلى تحول ديمقراطي وتنمية وسلام وغيرها من المطلوبات الأساسية.

– إذن انتم ترفضون وثيقة تسييرية المحامين، ما هي مقترحاتكم للحل وهل لكم دستور أو وثيقة؟

نعم لدينا، هل ستكون هنالك مشكلة إذا اجتمع السودانيين أصحاب المصلحة الحقيقية في الاتفاق على دستور يحكم الفترة الانتقالية، بالطبع هذه ليست مشكلة، وهنالك مبادرات ورؤى جادة مطروحة ولكن لم يٌسمع لها.

طيب ما هو الحل المناسب من وجهة نظركم؟

حل الأزمة يكمن في طاولة تجمع السودانيين والاتفاق على توافق وطني، وانا اقول توافق وليس إجماع، لأن الإجماع أمر غير ممكن، لكن توافق حقيقي يقره السودانيين إلا من أبا.

– وماذا تسمي ما يجري الان أليس هو محاولات للتوافق الوطني؟

ما يجري الان هو محاولة للعودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، وعمل يدار في الغرف المظلمة لن يفضي إلى حلول لأزمات السودان.

– ما الذي دار بينك والسفراءالذين قابلتهم في الأيام الماضية في هذا الخصوص؟

قلت ما أقوله دائما عن موقفنا من أزمة بلادنا التي تعاني بشدة، قلت لهم بوضوح أن الحل في مائدة مستديرة تجلس عليها الكتل السياسية السودانية.

وماذا عن ردهم لما قلته لهم؟

عبرت عن رأيي ورأي حزبي وقوى الحراك التي أرأسها وتركت لهم الأمر، وقدمنا لهم كذلك نقد مكتوب على وثيقة تسييرية المحامين.

هل طلبوا منكم المشاركة في وثيقة تسييرية المحامين كحزب التحرير والعدالة القومي؟

نعم طلبوا منا المشاركة، وموقف الحزب رافض لأي حل ثنائي غير شامل.

– أخيراً.. ما الذي دار في لقائك بالسفير السعودي بالخرطوم؟

ناقشنا الراهن السياسي السوداني بشكل عام، وأوضحت له موقفنا مما يجري.

خاص ST