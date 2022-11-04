لماذا يجب ألا تشرب القهوة أبدًا أول شيء في الصباح؟





يعتاد الكثيرون تناول فنجان قهوة على معدة فارغة، ما يسبب بعض الأمرض وخللاً في هرمونات الجسم، لذلك حذر أحد خبراء القناة الهضمية من أن شرب القهوة على معدة فارغة أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بصحتك.

وقالت أوليفيا هيدلوند ، أخصائية التغذية الوظيفية وفق صحيفة ” ديلي ميل” إن جرعة الكافيين يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة لأمعائك وهرموناتك.

وقالت خبيرة التغذية إن القهوة حمضية وبالتالي فهي قاسية على معدة فارغة، كما أنها تتسبب في دخول الجسم في حالة توتر شديد ما يزعج هرموناتك.

وأوصت بتناول علكة الجيلاتين والبيض ومنتجات الألبان النيئة والتوت أو بعض الفاكهة المطهية بما في ذلك التفاح أو الكمثرى أو التوت قبل تناول المشروب الصباحي.

وكشفت عن سبب عدم تناول القهوة على معدة فارغة مطلقًا – فقد يتسبب ذلك في مشاكل في صحة الأمعاء والهرمونات.

وأوضحت أن القهوة حمضية ويمكن أن تكون قاسية على معدة فارغة ، كما أنها ترسل جسمك إلى وضع “القتال أو الهروب” شديد التوتر.

وأوضحت أن هذه الاستجابة للضغط هي ما تسبب التوتر والرعشة بعد تناول القهوة ، ولكنه يتسبب أيضًا في “الشعور الجيد حقًا حيث نشعر أننا قادرون على التغلب على العالم”.

ومع ذلك ، فإن الشعور الجيد يؤثر سلبًا على جسمك ، خاصة بالنسبة للنساء ، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في القناة الهضمية أو اختلالات هرمونية.

وقالت هيدلوند: “اعتدت أن أشرب عدة أكواب من القهوة على معدة فارغة ، وأشعر وكأنني على قمة العالم ، وبعد ذلك كنت أعاني من مجموعة من حب الشباب الهرموني وأتساءل لماذا”.

ونجحت هيدلوند في الشفاء من حب الشباب من خلال تغيير نمط الحياة وتعمل الآن لمساعدة الآخرين على شفاء أجسادهم.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ، غيرت السيدة هيدلوند أسلوب حياتها لشفاء بشرتها وتسرب الأمعاء.

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