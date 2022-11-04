قطر: السماح بدخول مشجعين بدون تذاكر إلى البلاد بعد دوري المجموعات





قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وقوة أمن بطولة كأس العالم في قطر العقيد جبر النعيمي، إنه تقرر السماح بدخول الجماهير من غير حاملي التذاكر لقطر بعد انتهاء دور المجموعات بداية من 2 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح أن دخول قطر لن يتطلب اشتراط الحصول على تذكرة، وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات الموجودين بالدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، للإعلان عن جاهزية البلد المضيف لبطولة كأس العالم 2022.

وأشار النعيمي إلى أن المشجعين الذين لا يملكون تذاكر لحضور المباريات يمكنهم طلب “بطاقة هيا” بعد انتهاء دور المجموعات بالبطولة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عبر منصة هيا على الموقع الإلكتروني أو التطبيق وفقا للمتطلبات المدرجة على الموقع مما يسمح لهم بدخول قطر والملاعب.

وقال النعيمي إن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وإن هناك قوة أمن دولية ستعمل تحت قيادة قطرية موحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر