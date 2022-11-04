مهمة محفوفة بالمخاطر للمريخ في الدوري السوداني الممتاز





يتطّلع المريخ الخرطوم عندما يقابل الأهلي شندي، ضمن الجولة السادسة من الدوري السوداني الممتاز، الجمعة، إلى تصحيح المسار في المنافسة.

وتلقى الأحمر صفعة قوية في المرحلة الفائتة عندما خسر بهدفٍ دون ردٍ أمام الرابطة، ما جعل الفريق يتوقف في محطة 3 نقاط، وهي الهزيمة الأولى في النسخة الحالية للبطولة.

ويتواجد المريخ في المركز الثالث عشر ببطولة الممتاز، برصيد 3 نقاط، لكنّ الفريق لديه مباريات مؤجّلة أمام حي الوادي نيالا، والزومة الخرطوم، والأمل عطبرة، بسبب ارتباطات خارجية بدوري أبطال إفريقيا.

ويعيش المريخ مرحلة من اللا توازن في الوقت الراهن، في ظلّ موجة من الإصابات، جعلت بعض العناصر الأساسية تغيب عن المشاركة مع الفريق.

ويفقد الأحمر الوهّاج في لقاء اليوم بخيت خميس، محمد الرشيد، أمير كمال، محمد التكت ومصطفى كرشوم، وفي المقابل، تلقى الأحمر خبرًا سعيدًا باقتراب عودة صانع ألعابه أحمد حامد التش، لكنّ لا تبدو حظوظ مشاركته متاحة في لقاء اليوم لعدم حصوله إلى الجاهزية المطلوبة بعد.

ويواجه مدرب الفريق غازي الغرايري ضغوطات كبيرة لتراجع الفريق، منذ مواجهة الإياب أمام الأهلي طرابلس، وزادت عقب الخسارة أمام الرابطة كوستي في الدوري المحلي.

وفي المقابل، يسعى الأهلي شندي إلى المحافظة على مركّزه المتقدّم في روليت الدوري.

ويملك الفريق الشهير بـ”الآرسنال”، في جعبته”10″ نقاط بالمركز الثاني.

وفي بقية المباريات، يلعب هلال الفاشر مع هلال الساحل، الشرطة القضارف مع حيدوب النهود، حي العرب بورتسودان مع أهلي الخرطوم، الفلاح عطبرة مع الأمل عطبرة، والزومة الخرطوم مع حي الوادي نيالا.

باج نيوز