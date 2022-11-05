شاهد بالفيديو والصورة.. بعد إعلانه دعم عودة صلاح قوش جمهور مواقع التواصل ينشر صورة قديمة لملك الطمبور ود النصري ظهر من خلالها وهو يرتدي الزي العسكري





أشعل فنان الطمبور الشهير محمد النصري مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أكد من خلاله دعمه لعودة مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح عبد الله قوش.

وبحسب رصد ومتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد الفنان الملقب بملك الطمبور خلال مقطع فيديو أنه لا يرى أسباب واضحة لعدم عودة مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح قوش للبلاد.

كما أشار النصري من خلال مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المبادرة التي أطلقها أبناء الشمال لعودة قوش تأخرت كثيراً, وأنه على استعداد للمشاركة في استقباله.

وفي أول ردة فعل أطلق جمهور مواقع التواصل المعارض لعودة قوش انتقادات قوية للنصري الذي وصفه البعض بــ(الكوز) والداعم لقوش معتبرين أنه أحد أبنائه.

كما نشرت له بعض الصفحات المعارضة لحديثه والتي يتابعها محرر موقع النيلين صورة قديمة ظهر من خلالها وهو يرتدي العسكري مع تعليق ساخر (ود النصري عسكري من زمان).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين