تعرف على خطوات تحويل الإقامة العائلية إلى إقامة بغرض العمل في قطر

تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل، وبالتالي تغيير الإقامة العائلية إلى إقامة عمل.

وبحسب موقع حكومي يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل.

ويتم إما الموافقة على الطلب أو رفضه، بناءً على استيفاء شروط معينة. في حال الموافقة، يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء الرسوم وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، حيث يتم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة.

وأوضح حكومي أهم الإرشادات للاستفادة من الخدمة وذلك عبر زيارة صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والضغط على “قدم الطلب”، ثم اختيار “بوابة أصحاب العمل” ضمن الخيارات المتوفرة في صفحة تسجيل الدخول، وتسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني باستخدام البطاقة الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالخدمة وتقديم الطلب.

كما أوضح “حكومي بعض المعلومات الإضافية عن الخدمة وهي:

يجب أن يكون قيد المنشأة الجديد فعال.

يتعين عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة.

يجب عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد.

يتعين عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع.

يجب أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل).

يتعين ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار.

يجب ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة دبلوماسية.

يتعين أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.

يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد والعمال للتقديم في الخدمة.

الشرق القطرية