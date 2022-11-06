شاهد بالصور.. إتحاد كرة القدم السوداني يثير ضجة غير مسبوقة بتقديمه بطاقات دعوة للراقصة آية أفرو والكومديان حسن تسريحة لحضور (سيكافا)

فجر الإتحاد السوداني لكرة القدم ، براكين الغضب وسط الإعلام الرياضي ، بعد أن أقدم على توجيه الدعوة لمجموعة كبيرة من الشخصيات لمتابعة وتغطية مباريات بطولة “سيكافا” التي ينظمها السودان هذه الأيام.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تمثلت أبرز الشخصيات التي وجه لها الإتحاد السوداني الدعوة بعد أن وصف المحتوى الذي يقدمونه عبر “السوشيال ميديا” بالمميز ، في “الموديل” “آية أفرو” إلى جانب “حسن تسريحة” ومجموعة أخرى.

ووفقاً لما أوردت بعض الصفحات الاسفيرية الناثقلة للخبر فقد فجرت الدعوات التي حملت توقيع “د. بكري المناقل” رئيس اللجنة الإعلامية و”عاطف السيد” مدير إدارة الإعلام ، غضبا واسعا وسط الإعلاميين الرياضيين الذين أشتعلت مجموعاتهم في موقع التواصل الإجتماعي”واتساب” بالكثير من إلانتقادات الحادة للإتحاد السوداني.

إلى جانب عدد كبير من المنشورات من الإعلاميين هاجمت الخطوة التي أقدم عليها الإتحاد السوداني وأتهمته بعدم احترام الإعلام الرياضي واتباع معايير مختلة سواء في اختيارات اللجان أو توجيه الدعوات.