والآن صلاح قوش الوسيط





استاذ عثمان

قوش. سـالـم طـيب وشديد ولضيد

وللإجـابـة عـلى(بواعث) سؤالك نقول..

مـن قـتـل عـمـر سلیمان…؟؟

أشهر مدير مخابرات في مصر والمنطقة ؟؟

مجهول….

ومن قتل عرفات، …؟؟

مجهول

ومن قتل زعيما معروفاّ؟

مجهول

والثلاثة هؤلاء/ وآخرين كثير/ما يجمع بينهم هو أنهم. قتلوا بسُم…. مجهول

وأن القاتل. مجهول

وهذا وهذا كلها أشياء تقول

مخابرات…

وقوش كان يمكن أن يُقتل ببساطة لكن

أمريكا التي جربت كل شيء لاقتلاع الإسلاميين من الأرض تجد أن. الإبادة… مستحيلة

وتجد أن تخليها عن مشروعها في المنطقة. / الذي يحاربه الإسلاميون/ مستحيل..

وأمريكا تكتشف عقارا لذيذا اسمه….الوسطية

والوسطية هي ترجمة لجملة الترابي لما قال لهم

: خير لكم أن تتفاهموا مع عقلاء الإسلاميين. قبل أن تضطروا للتفاهم مع مجانينهم…

………..

والوسط الآن هو….

قوة قوية…. لا تهاجم… ولا يمكن لأحد أن يتخطاها

والمواصفات هذه صاحبها هو… المؤتمر الوطني…

ومسيرة السبت. وايلا في الشرق. … وعلي محمود في رهيد البردي…

وقوش الذي يحدِّث أحدهم الأسبوع الماضي من تلفون أرقامه من الخرطوم… وكرتي. الذي يشيل الفاتحة في بري

أشياء كلها يقول… لٍمَ لم يُقتل قوش…

و مثلها /تحت سحابات الوسطية / نقابة المحامين.التي هي.إسلاميون وسطيون.يطردون نقابة المحامين اليساريين من دار المحامين.تحت هتاف…. الله أكبر

و قبلها نقابة الصحفيين

وبعدها…. وبعدها…

والخبر ليس هو هذا…. . الخبر هو أن الإسلاميين…. وبهذا كله يكشفون عن صفات هي صفات الدبابة….

………………

والشعور بهذا يجعل كثيرين يتحدثون بلغة جديدة

وحميدتـي الـذي يـزور غندور يقول عن قحت

:: الجماعة ديل، شغالين معانا. تكتيك

یعنی مخادعات…

وقـحـت التي تشعر بما يجري من التحول تقول إن

:: الجيش الآن هو الإسلاميون… والإسلاميون هم الجيش

وقال آخرون مثلها وهم يربطون بين من فصلوا من هيئة العمليات. و/ هم عدد كثيف/ وبين انضمامهم للدعم السريع…

وأمريكا. يقول مسؤول فيها

:: لن نفرط في السودان( وكان يتحدث عن دعوى إنفصال دارفور

قال

:: لن نكرر خطأ ترك يورانيوم زمبابوي لفرنسا

والصحافة تستعيد القصة المثيرة… وفيها

فرنسا تنقل يورانيوم زمبابوي إليها بطائرة يديرها تسعة أفارقة. أول التسعينيات

وفيهم سوداني –

ويوما. يقرر الأفارقة الهروب بالشحنة…. ويفعلون

ومخابرات فرنسا تتبع خطاهم. وتقتلهم في أطراف العالم

وأمريكا تعلم ما يمكن أن يقع إن أصبحت دارفور دولة منفصلة

………..

ومن يدير كل هذا. من مصر ومن جهات أخرى في العالم. هو قوش….

والمشروع القادم الذي يجعله مهماً لأمريكا هـو….

مشروع التفاهم مع الإسلام الوسطي في السودان

والمشروع الذي هو مهم لمصر هو… سد النهضة

والمشروع المهم للبرهان هو التفاهم مع المؤتمر الوطني

وهذا وهذا. أشياء تقول… قوش

والشيوعي هو الملف الأضخم…. وهو شيء يجعل الشيوعي يخشى. انتقام قوش….

وعمر سليمان. قُتل لما قال في ساعة تهديد

أنا الصندوق الأسود….

وقوش صندوق أسود وأحمر ولون زينب. لكنه يتميز بأنه يكاد يفتح فمه

و نتابع بقية الشخصيات إن شاء الله

إسحق أحمد فضل الله

آخر_الليل

الأحد/٦/نوفمبر/٢٠٢٢

