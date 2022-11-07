مواجهة نارية للريال أمام ليفربول.. والبايرن يصطدم بباريس





أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الإثنين بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد “حامل اللقب”، وليفربول “الوصيف” في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي.

وسيجد باريس سان جيرمان الذي فقد الصدارة في مجموعته لصالح بنفيكا، نفسه أمام موقعة نارية أمام بايرن ميونخ، الذي قدم بداية بطيئة للموسم، قبل أن يستعيد توهجه مجددًا، وينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة بين ميلان وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو.

بينما جاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم، مع كلوب بروج.

نتيجة القرعة

لايبزيج × مانشستر سيتي

كلوب بروج × بنفيكا

ليفربول × ريال مدريد

ميلان × توتنهام

آينتراخت فرانكفورت × نابولي

بوروسيا دورتموند × تشيلسي

إنتر ميلان × بورتو

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ

نظام دور الـ16

مواجهات دور الـ16 تُلعب على مباراتين، ذهاب وإياب، حيث تخوض فرق (مانشستر سيتي، وبنفيكا، وريال مدريد، وتوتنهام، ونابولي، وتشيلسي، وبورتو، وبايرن ميونخ) مباراة الإياب على ملعبها.

وتم إلغاء نظام الهدف الاعتباري ( قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين) منذ الموسم الماضي، إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى أشواط إضافية، بغض النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وحال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.

مواعيد مباريات دور الـ16

حدد اليويفا مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير/شباط 2023.

أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 مارس/أذار 2023.

موقع كووورة