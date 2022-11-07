نادي ليفربول معروض للبيع





أكدت الشركة مالكة نادي ليفربول، يوم الاثنين، أنها منفتحة على بيع حصص في نادي الدوري الممتاز وسط أنباء عن استقبالها عروضا من مشترين محتملين.

ماذا يقول الملاك؟

قالت مجموعة فينواي الرياضية في بيان أنها مازالت ملتزمة بالنادي التي اشترته في 2010 ووجهته نحو عهد جديد من النجاح ، ردا على تقرير زعم أن ليفربول معروض للبيع، ذكرت الشركة أنها تبحث ضم أصحاب أسهم جدد.

“كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة على الملكية وشائعات تغيير في ملكية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وحتميا كنا نسئل باستمرار عن ملكية مجموعة فينواي الرياضية في ليفربول. مجموعة فينواي الرياضية لطالما تلقت اهتماما من أطراف ثالثة تسعى لتصبح من حملة أسهم ليفربول”. وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكانت مجموعة فينواي الرياضية قد ذكرت من قبل أنه “في ظل الشروط والظروف المناسبة، سندرس ضم حاملي أسهم جدد إن كان هذا يمثل أفضل مصلحة لليفربول كنادي.”

وأكدت أن” مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة بالكامل بنجاح ليفربول، داخل وخارج الملعب.”

أعاد ليفربول تأسيس نفسه كواحد من الأندية الرائدة في أوروبا في عهد المجموعة وحصل على أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاما في 2020ساعد المدرب يورغن كلوب أيضا النادي في الفوز بدوري الأبطال وبطولة كأس الاتحاد وكأس الرابطة منذ تعيينه في 2015.

سكاي نيوز