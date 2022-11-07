شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني في الستين من عمره يستعرض مهاراته الكروية العالية بــ(الجلابية) ومتابعون: (مهاراته يفتقدها بعض لاعبي القمة في السودان)





أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا رجل سوداني وهو يقدم فواصل كروية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الرجل الذي توقع له بعض المتابعين أن يكون قد وصل للستين من عمره أظهر إمكانيات عالية في التحكم بالكرة.

واستعرض الرجل الذي ظهر وهو يرتدي “الجلابية” مهاراته العاية في التحكم بالكرة بالقدمين والرأس ما دفع بعض المعلقين لكتابة تعليقات إيجابية وساخرة في نفس الوقت.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لبعض التعليقات الساخرة فقد كتب أحدهم (مهاراته يفتقدها بعض لاعبي القمة في السودان.. شكله لمن كان صغير كان لعاب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين