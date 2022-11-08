ندى القلعة تعلق على مشاركتها في المهرجان العربي





شكرت الفنانة ندى القلعة دولة الامارات العربية المتحدة و مؤسسة الشيخ محمد بن راشد والملحن فائز السعيد لاختيارها لتمثيل السودان في مهرجان تحدي القراءة العربي.

وظهرت ندى القلعة أمس في مقطع فيديو وقالت : للمرة الثانية يتم اختياري لتمثيل السودان بعد مهرجان المحبة السوداني الاماراتي وهو أمر يشعرني بالفخر واتمنى ان اقدم صورة مشرفة للوطن .

ومضت ندى قائلة: العمل يضم مجموعة من الفنانين العرب يقوم كل منهم خلال العمل بتقديم النشيد الوطني لبلاده وأعتقد ان هذا فخر مابعده فخر واضافت قائلة : كل ما تغنيت به خلال مسيرتي الفنية (كوم) وتقديمي للنشيد الوطني السوداني في مهرجان عربي (كوم) مختلف لأنه يساوي كل الذي قدمته في مسيرتي الفنية وانا فخورة جدا بهذه المشاركة واتمنى أن اظهر بمظهر يعكس الوجه الطيب للسودان والفن السوداني.

صحيفة الصيحة