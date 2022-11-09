بابكر سلك يكتب.. أكل تورك
*قالوا في إنتخابات قريبة في المريخ.
*فتحت العضوية.
*فظهر تجار العضوية .
*زي كلاب الجزارة.
*يتحاوموا قدام الجزارة وعينهم على أية قطعة لحم أو شحم أو حتى جلفوط.
*جهزوا حسابات بنكك للبيع.
*ومن يريد الترشح من فاقدي الثقة في أنفسهم.
*فتحوا خطوط التواصل مع تجار العضوية مرافعين القطيع.
*والغريبة بعد الوعي الذي بدأ ينتظم الوطن.
*لسه في جهل القطيع الذي يساق خرافاً للسلخانات بعد البيع.
*وتجار العضوية بياعين خلاس.
*ممكن يبيعوا قطيعهم ده لي جزار ضابح في سلخانة غناوة .
*ويسوقوا قطيعهم نحو غناوة .
*ولما يفضل مترين تلاته على غناوة .
*ويتصل عليهم جزار بضبح في الكدرو.
*يزيدهم جنيه في الراس.
*طوالي بهشوا بهائمهم نحو الكدرو ويبيعوا بتاع غناوة.
*ثم يختفوا عن كوكب المريخ ليعاودوا الظهور قبل الضبحة القادمة.
*أقصد قبل الإنتخابات القادمة.
*عشان كده أيها الناس .
*لينا سنين بنقول العضوية أم راس هي المقصودة ليست العضوية بالراس التي تساق للسلخات.
*وكلما كترت العضوية الواعية أم راس.
*كلما ضاق الخناق على تجار العضوية.
*وممكن يمشوا الدهب.
*أخير يكوسوا رزقهم بعرق جبينهم أن تبقى لهم جبين.
*وجبين دي قريبة لي جيبين.
*أعمل حسابك يا أيمن.
*مايبيعوا ليك القطيع.
*ده كلو سديس ورباع مابنفعك.
*أيها الناس.
*توجد فئة وسطى.
*مابين العضوية أم راس والعضوية بالراس.
*هي الفئة التي ترفع شعار.
*أكل تورك وأدي زولك.
*يعني بتقنن للإستفادة من فساد بيع العضوية.
*ثم الخيانة بعبارة أدي زولك .
*ودي ذاتها فئة فاسدة يجب استئصالها.
*ولايحارب الفساد .
*إلا العضوية أم راس الواعية .
*وهي وحدها التي تأتي بالمجلس الأفضل.
*وهي وحدها التي تراقب الكل وتحافظ على حقوق المريخ من خلال دورها الواعي بالجمعية العمومية.
*موش زي ناس أقترح قفل باب النقاش وأثني.
*ديل ممكن يقترحوا قفل باب النقاش قبل الخطاب ذاتو .
*جاريين يقبضوا وبس.
*لكن في ظل العضوية أم راس.
*ممكن الجمعية تستمر تلاتة أيام في مناقشة ومحاسبة وتقييم آداء المجلس.
*ويمكنها من خلال مقترحاتها وتوصياتها أن تطرح برامج ملزمة للمجلس الذي تنتخبه .
*اللهم باعد بيننا وبين القطيع .
*وفهم اللهم القطيع بأن الراعي واعي.
*وماسايقهم إلا للبيع والضبح.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم .
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت يا والينا.
*تجار البهائم بقوا يزاولوا لينا .
*سوقهم قرب يا والينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال والعجب السبابة..الله لاجاب عقابهم.
وإلى لقاء .
سلك
صحيفة الانتباهة