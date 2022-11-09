بابكر سلك يكتب.. أكل تورك





*قالوا في إنتخابات قريبة في المريخ.

*فتحت العضوية.

*فظهر تجار العضوية .

*زي كلاب الجزارة.

*يتحاوموا قدام الجزارة وعينهم على أية قطعة لحم أو شحم أو حتى جلفوط.

*جهزوا حسابات بنكك للبيع.

*ومن يريد الترشح من فاقدي الثقة في أنفسهم.

*فتحوا خطوط التواصل مع تجار العضوية مرافعين القطيع.

*والغريبة بعد الوعي الذي بدأ ينتظم الوطن.

*لسه في جهل القطيع الذي يساق خرافاً للسلخانات بعد البيع.

*وتجار العضوية بياعين خلاس.

*ممكن يبيعوا قطيعهم ده لي جزار ضابح في سلخانة غناوة .

*ويسوقوا قطيعهم نحو غناوة .

*ولما يفضل مترين تلاته على غناوة .

*ويتصل عليهم جزار بضبح في الكدرو.

*يزيدهم جنيه في الراس.

*طوالي بهشوا بهائمهم نحو الكدرو ويبيعوا بتاع غناوة.

*ثم يختفوا عن كوكب المريخ ليعاودوا الظهور قبل الضبحة القادمة.

*أقصد قبل الإنتخابات القادمة.

*عشان كده أيها الناس .

*لينا سنين بنقول العضوية أم راس هي المقصودة ليست العضوية بالراس التي تساق للسلخات.

*وكلما كترت العضوية الواعية أم راس.

*كلما ضاق الخناق على تجار العضوية.

*وممكن يمشوا الدهب.

*أخير يكوسوا رزقهم بعرق جبينهم أن تبقى لهم جبين.

*وجبين دي قريبة لي جيبين.

*أعمل حسابك يا أيمن.

*مايبيعوا ليك القطيع.

*ده كلو سديس ورباع مابنفعك.

*أيها الناس.

*توجد فئة وسطى.

*مابين العضوية أم راس والعضوية بالراس.

*هي الفئة التي ترفع شعار.

*أكل تورك وأدي زولك.

*يعني بتقنن للإستفادة من فساد بيع العضوية.

*ثم الخيانة بعبارة أدي زولك .

*ودي ذاتها فئة فاسدة يجب استئصالها.

*ولايحارب الفساد .

*إلا العضوية أم راس الواعية .

*وهي وحدها التي تأتي بالمجلس الأفضل.

*وهي وحدها التي تراقب الكل وتحافظ على حقوق المريخ من خلال دورها الواعي بالجمعية العمومية.

*موش زي ناس أقترح قفل باب النقاش وأثني.

*ديل ممكن يقترحوا قفل باب النقاش قبل الخطاب ذاتو .

*جاريين يقبضوا وبس.

*لكن في ظل العضوية أم راس.

*ممكن الجمعية تستمر تلاتة أيام في مناقشة ومحاسبة وتقييم آداء المجلس.

*ويمكنها من خلال مقترحاتها وتوصياتها أن تطرح برامج ملزمة للمجلس الذي تنتخبه .

*اللهم باعد بيننا وبين القطيع .

*وفهم اللهم القطيع بأن الراعي واعي.

*وماسايقهم إلا للبيع والضبح.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم .

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا.

*تجار البهائم بقوا يزاولوا لينا .

*سوقهم قرب يا والينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال والعجب السبابة..الله لاجاب عقابهم.

وإلى لقاء .

سلك

صحيفة الانتباهة