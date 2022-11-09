الفنانة هدى عربي تتخطى واقعة الأوبريت العربي





تخطت الفنانة “هدى عربي” واقعة الأوبريت العربي واسترت حياتها بشكل طبيعي؛ بيد أنها أحيت حفلاً بفندق كورال وسط العاصمة الخرطوم يوم الجمعة الماضي..

نشرت الفنانة الملقبة ب”السلطانة” صورة حديثة على حائط صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ظهرت فيها بكامل أناقتها وصحتها النفسية..

وأحدث واقعة استبدال هدى عربي الفنانة ندى القلعة لتمثيل السودان في أوبريت النشيد العربي بالإمارات تأثيرها النفسي البالغ على السلطانة بحسب مدير أعمالي و محلها..

صحيفة اليوم التالي