شاهد بالصورة.. في فضيحة كبرى.. مراقب مباراة السودان ويوغندا يقوم بطرد الراقصة آية أفرو من الملعب بعد أن نزلت للمنطقة المحظورة وقدمت فيها فاصل من الرقص للجمهور





في واقعة وصفها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بالفضيحة الكبرى, قام مراقب مباراة السودان وكينيا في بطولة سيكافا للشباب المقامة بالسودان بطرد الراقصة والمودل الشهيرة آية أفرو من الملعب.

ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين من صفحة الصحفية ناهد الباقر التي انفردت بالخبر فقد تلقى الثنائي بكري المناقل مدير اعلام سيكافا وعاطف السيد المنسق الاعلامي لمباراة السودان ويوغندا صفعة قوية.

مراقب مباراة السودان ويوغندا يقوم بطرد المودل آية أفرو التي سمح لها اعلام الاتحاد بلبس الزي الخاص بالمصورين والتواجد داخل ارضية الملعب والمنطقة المحظورة المخصصة للمصورين الصحفيين فقط.

ولأن المودل لاتعرف مهام من يلبس المريله قامت بالرقص والتصفيق مع الجمهور من داخل ارضية الملعب من ماتسبب في طردها وإجبارها على متابعة المباراة من المقصورة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين