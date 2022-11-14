بابكر سلك يكتب: تدوير نفايات





*يقولون

*إن ريكاردو في طريقو للمريخ

*ريكاردو الزمااااان داك

*ريكاردو الدرب الهلال ثم المريخ ثم اهلي شندي

*ياهو ذاتو

*ما عارف من هو العبقري صاحب الفكرة

*ولكن الذي اعرفه انها فكرة تقدمية حضارية متطورة

*فكرة تتبعها الدول التي تقوم على المنهجية وتتبع العلم لتتطور اكثر

*فكرة الاستفادة من كل صغيرة لصالح الوطن ولو كانت حقيرة

*انها فكرة اعادة تدوير النفايات

*من بربكم صاحب هذه الفكرة النيرة؟؟؟؟

*أيها الناس

*سنظل كذلك ما دمنا كذلك

*علوق شدة

*قرارات غير مدروسة

*لان اصحاب القرار ذاتهم يفتقدون للخبرة وللكيفية التي تدار بها الاندية

*سنظل كذلك لاننا نعمل بغير استراتيجية

*بل لا نستفيد من تجارب الماضي

*فالفشل يمكن ان يولد اعظم النجاحات

*اذا استفدنا منه

*ويا لها من مقولة جميلة

*شكراً للفشل الذي علمنا النجاح

*سنظل كذلك الى ان نقتنع بتلك العبارة الجميلة ونعمل بمدلولاتها

*الحريق بحرق ما تبقى من كياننا

*والليدو بتودر زمنا

*وتكتل كلابنا

*وتقعدنا ساي

*أيها الناس

*بدل ندور النفايات

*كان ندور الفشل الملازمنا

*اكمل الفشل يوبيله الفضي

*وفي طريقه للاحتفال باليوبيل الذهبي

*ونحن نمد له الايادي مصافحين ونفرش له الارض ورداً

*لا لشيء سوى اننا نظن ان ادارة شأننا بالشللية والصحوبية والكيمان وحبة غطاء اعلامي ممكن تنجح

*لا

*لم ينجح احد

*بل

*لن ينجح احد

*طالما نحن كذلك

*ندخل رأس عتوتنا في زيرنا

*ثم نخرجه على طريقة البصيرة ام حمد

*ويا ليتنا استفدنا من الفشل الملازمنا من طريقة البصيرة ام حمد

*لم نستفد

*تاني نجيب عتوت

*ندخل راسو في الزير

*نضبح العتوت

*الراس ما يمرق

*نكسر الزير لاخراج رأس العتوت

*فنفقد العتوت

*ونفقد الزير

*ونفقد الماء

*الا ماء الوجه لم نفقده

*فعدم الاحساس عدم احساس

*دورو نفاياتكم زي ما دايرين

*ولما تفتروا

*خلوا لينا اطلال مريخنا وامشوا

*حانعيده سيرته الاولى

*بعيداً عن المصالح والنفاق والشقاق

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*ناسك بجيبوا التراب وفي حفر الزلط يكبوهوا لينا

*إن شاء الله فاتورة الحكاية دي ما كبيرة يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال دفن حفر الشارع دفن دقون

والى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة