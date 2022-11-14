بابكر سلك يكتب: تدوير نفايات
*يقولون
*إن ريكاردو في طريقو للمريخ
*ريكاردو الزمااااان داك
*ريكاردو الدرب الهلال ثم المريخ ثم اهلي شندي
*ياهو ذاتو
*ما عارف من هو العبقري صاحب الفكرة
*ولكن الذي اعرفه انها فكرة تقدمية حضارية متطورة
*فكرة تتبعها الدول التي تقوم على المنهجية وتتبع العلم لتتطور اكثر
*فكرة الاستفادة من كل صغيرة لصالح الوطن ولو كانت حقيرة
*انها فكرة اعادة تدوير النفايات
*من بربكم صاحب هذه الفكرة النيرة؟؟؟؟
*أيها الناس
*سنظل كذلك ما دمنا كذلك
*علوق شدة
*قرارات غير مدروسة
*لان اصحاب القرار ذاتهم يفتقدون للخبرة وللكيفية التي تدار بها الاندية
*سنظل كذلك لاننا نعمل بغير استراتيجية
*بل لا نستفيد من تجارب الماضي
*فالفشل يمكن ان يولد اعظم النجاحات
*اذا استفدنا منه
*ويا لها من مقولة جميلة
*شكراً للفشل الذي علمنا النجاح
*سنظل كذلك الى ان نقتنع بتلك العبارة الجميلة ونعمل بمدلولاتها
*الحريق بحرق ما تبقى من كياننا
*والليدو بتودر زمنا
*وتكتل كلابنا
*وتقعدنا ساي
*أيها الناس
*بدل ندور النفايات
*كان ندور الفشل الملازمنا
*اكمل الفشل يوبيله الفضي
*وفي طريقه للاحتفال باليوبيل الذهبي
*ونحن نمد له الايادي مصافحين ونفرش له الارض ورداً
*لا لشيء سوى اننا نظن ان ادارة شأننا بالشللية والصحوبية والكيمان وحبة غطاء اعلامي ممكن تنجح
*لا
*لم ينجح احد
*بل
*لن ينجح احد
*طالما نحن كذلك
*ندخل رأس عتوتنا في زيرنا
*ثم نخرجه على طريقة البصيرة ام حمد
*ويا ليتنا استفدنا من الفشل الملازمنا من طريقة البصيرة ام حمد
*لم نستفد
*تاني نجيب عتوت
*ندخل راسو في الزير
*نضبح العتوت
*الراس ما يمرق
*نكسر الزير لاخراج رأس العتوت
*فنفقد العتوت
*ونفقد الزير
*ونفقد الماء
*الا ماء الوجه لم نفقده
*فعدم الاحساس عدم احساس
*دورو نفاياتكم زي ما دايرين
*ولما تفتروا
*خلوا لينا اطلال مريخنا وامشوا
*حانعيده سيرته الاولى
*بعيداً عن المصالح والنفاق والشقاق
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*ناسك بجيبوا التراب وفي حفر الزلط يكبوهوا لينا
*إن شاء الله فاتورة الحكاية دي ما كبيرة يا والينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال دفن حفر الشارع دفن دقون
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة