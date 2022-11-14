سفير روسيا يقدم تفسيراً لمايجري في السودان بطريقة أفضل من تلك التي يقدمها الفريق البرهان ونائبه حميدتي !!





• سفير دولة روسيا بالسودان يقدم تفسيراً لمايجري في السودان بطريقة أفضل من تلك التي يقدمها الفريق البرهان ونائبه حميدتي !!

• السفير قال في حوارٍ له مع قناة روسيا اليوم إن ماجري في 25أكتوبر كان تصحيحاً لمايجري خلال الفترة الانتقالية منبهاً إلي الخطأ الذي يرتكبه من أسماهم شركاؤهم الغربيون والذين ينظرون لمايجري في السودان بأنه انقلاب عسكري!!

• السفير الروسي أشار إلي موقف دولته الداعم للسودان في المحافل الدولية وهو عين ماتفعله الصين علي حد قوله ..

• تصريحات السفير الروسي بالخرطوم لها مابعدها ..ومع هذا لابد من تنبيه بعض قيادات نداء أهل السودان إلي توخي الحذر في لقاءاتهم مع السفراء الأجانب بالخرطوم ..

• من حيث المبدأ لايحق لأي سفير دولة أجنبية ببلادنا أن يلتقي زعماء الأحزاب والجماعات السياسية بصورة راتبة وسلسلة..

• ومن حيث المبدأ فإن ما يدفعنا لرفض مقابلة قيادات قوي الحرية والتغيير للسفراء الأجانب في الخرطوم ، هو ذاته ما يجعلنا نرفض من حيث المبدأ مقابلة قيادات من نداء السودان للسفير الروسي بالخرطوم والاحتفاء بلقائه بتوثيق اللحظة عبر الصوت والصورة !!• سفير دولة روسيا بالسودان يقدم تفسيراً لمايجري في السودان بطريقة أفضل من تلك التي يقدمها الفريق البرهان ونائبه حميدتي !!

• السفير قال في حوارٍ له مع قناة روسيا اليوم إن ماجري في 25أكتوبر كان تصحيحاً لمايجري خلال الفترة الانتقالية منبهاً إلي الخطأ الذي يرتكبه من أسماهم شركاؤهم الغربيون والذين ينظرون لمايجري في السودان بأنه انقلاب عسكري!!

• السفير الروسي أشار إلي موقف دولته الداعم للسودان في المحافل الدولية وهو عين ماتفعله الصين علي حد قوله ..

• تصريحات السفير الروسي بالخرطوم لها مابعدها ..ومع هذا لابد من تنبيه بعض قيادات نداء أهل السودان إلي توخي الحذر في لقاءاتهم مع السفراء الأجانب بالخرطوم ..

• من حيث المبدأ لايحق لأي سفير دولة أجنبية ببلادنا أن يلتقي زعماء الأحزاب والجماعات السياسية بصورة راتبة وسلسلة..

• ومن حيث المبدأ فإن ما يدفعنا لرفض مقابلة قيادات قوي الحرية والتغيير للسفراء الأجانب في الخرطوم ، هو ذاته ما يجعلنا نرفض من حيث المبدأ مقابلة قيادات من نداء السودان للسفير الروسي بالخرطوم والاحتفاء بلقائه بتوثيق اللحظة عبر الصوت والصورة !!

عبد الماجد عبد الحميد

