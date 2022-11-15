أسرة شيرين أبو عاقلة تعلق على قرار واشنطن فتح تحقيق في مقتلها





علقت أسرة الصحافية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة على قرار واشنطن فتح تحقيق في ملابسات مقتلها في 11مايو/أيار الماضي.

ونقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أسرة أبو عاقلة: “أنباء مشجعة. هذا ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة عندما يُقتل مواطن أمريكي في الخارج، وخاصة على يد جيش أجنبي”.

وأعربت أسرة الصحفية الراحلة عن أملها في أن يكون التحقيق الأمريكي “موثوفا وشاملا”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها قرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في مقتل أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان مقتضب نشره على تويتر، مساء أمس: “قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ جسيم. أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقًا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأمريكيين الذين شاركوا التفاصيل”.

وأضاف: “أوضحت للممثلين الأمريكيين أننا نقف وراء جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل”.

وأمس الاثنين، قال موقع “واللا” العبري، إن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن التحقيق ليس من الأمور المعتادة بل غير مسبوق، وقد يؤدي إلى مطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث.

كان الجيش الإسرائيلي قد نشر في سبتمبر/أيلول الماضي، نتائج تحقيق أجراه في مقتل الصحفية في قناة “الجزيرة” القطرية، وكشفت نتائجه أن “هناك احتمال كبير أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون”، مؤكدا مع ذلك أنه “لا يزال من غير الممكن تحديد من قتل أبو عاقلة بشكل قاطع”.

سبوتنك