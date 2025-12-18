مادورو يحذر رئيس تشيلي من «مس شعرة من رأس أي مهاجر فنزويلي»

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره التشيلي المنتخب حديثا، بعد أن تعهّد الأخير طرد المهاجرين غير الشرعيين جماعيا، ودعاه إلى «احترام الفنزويليين»، مقارنا برنامج خوسيه أنتونيو كاست السياسي بنهج هتلر.وصرّح مادورو متوجّها إلى كاست: «يمكنك أن تكون مؤيدا (لأدولف) هتلر وأن تكون قد تلقيت تعليما على قيم هتلر، ويمكنك أن تكون بينوشيهيا مقتنعا ومعلنا، لكن احذر من مس شعرة واحدة من رأس فنزويلي. الفنزويليون، نحترمهم!».

وخلال حملته الانتخابية، تعهّد أنتونيو كاست طرد 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم فنزويليون، ومكافحة الجريمة في البلاد.وسيتولى رئيس تشيلي الجديد منصبه في 11 مارس/آذار، ليصبح أول رئيس من اليمين المتطرف منذ نهاية دكتاتورية أوغستو بينوشيه عام 1990.

