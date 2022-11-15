فيلم سوداني ينافس على جائزة دولية





يمثل المخرج محمد فاوي والممثلة زهرة منصور السودان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالفيلم القصير “طنين” الذي يعرض في السابع عشر من نوفمبر الجاري

ويتحدث الفيلم عن أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان واقعهما الجديد.

المخرج محمد فاوي

نبذه عن المخرج : مخرج ومنتج سوداني. درس هندسة الاتصالات ثم اتجه للعمل في صناعة الأفلام. أنتج وأخرج العديد من الأعمال الوثائقية في السودان لصالح منظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية.

يفتتح فيلم “عائلة فيلمان” للمخرج العالي ستيفن سبيلبريغ الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما أعلن الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان الذي يمتد من 13 إلى 24 نوفمبر الحالي.

ويشارك في المهرجان 97 فيلما من 52 دولة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشمل المهرجان 4 مسابقات وهي لى التوالي: المسابقة الدولية، آفاق عربية، أسبوع النقاد ومسابقة الأفلام القصيرة.

صحيفة الصيحة