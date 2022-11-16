شاهد بالفيديو.. بعد أن تم استبعاده من لجنة المنشآت بالنادي.. الجكومي يقتحم استاد المريخ بالقوة.. يقوم بتكسير الأقفال وينفعل (جدادة الخلا دايرة تطرد جدادة البيت)





أثار السيد محمد سيد أحمد الجكومي جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الجكومي نائب رئيس النادي السابق ورئيس لجنة المنشآت باقتحام استاد المريخ بالقوة وذلك بعد ساعات من عزله من منصبه كرئيس للمنشآت بالنادي.

زظهر الجكومي خلال اقتحامه للاستاد الذي يشهد أعمال صيانة أشرف عليها بنفسه منفعلاً وقام بتكسير أقفال الاستاد بيده ليقتحم الاستاد وهو يقول: (جدادة الخلا دايرة تطرد جدادة البيت).

وتشير متابعات محرر موقع النيلين إلى أن رئيس نادي المريخ الحالي أيمن أبو جيبين كان قد أصدر قرارا بإعادة ترتيب لجنة المنشآت وسمى نفسه رئيساً للجنة بدلاً عن الجكومي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين