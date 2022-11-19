أفراح عصام تعيش قصة ريدة جديدة





تعكف الفنانة أفراح عصام على تصوير فيديو كليب جديد يحمل اسم (قصة ريدة جديدة).

الأغنية التي يتم تصويرها هي من كلمات الشاعرة الشابة زوبا عثمان، وبحسب “خبرك” تتحدّث كلمات الأغنية عن تلاقي الأحبة بعد فراقٍ طويلٍ عن طريق الصدفة. واستعانت أفراح عصام بموديل جديد لتجسيد دور الحَبيب في الفيديو الذي سيُعرض يوم عيد الحُب (14) فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أنّ الفنانة أفراح عصام غابت طويلاً عن المشهد الفني عقب انفصالها عن زوجها الملحن أحمد المك الذي كان يقدم لها الأغاني الجديدة ويرعى موهبتها وتعد أغنية (مجنونة) من أبرز أعمالها الغنائية، حيث وجدت رواجاً كبيراً في وقت ظهورها للمتلقي.

صحيفة الصيحة