شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام ترد على صحفي هلالابي سألها: كيف اتقبلتي ياسر مزمل؟ (زي ما انت اتقبلت السماني الصاوي)





استضاف الصحفي السوداني محمد الطيب خلال برنامجه (دقائق) الذي يتم بثه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, الفنانة الشابة أفراح عصام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اعترفت الفنانة أفراح للصحفي المعروف بميوله لنادي الهلال عن حبها وتشجيع لنادي المريخ.

وطرح محمد الطيب سؤال على الفنانة خلال اللقاء الذي تم بثه قبل فترة ليست بالقصيرة عن شعورها وتقبلها لهدف ياسر مزمل في مرمى فريقها المريخ.

ووفقاً لما شاهدت محرر موقع النيلين فإن رد الفنان أفراح كان جاهزاً وقوياً, حيث أجابته (زي ما انت اتقبلت السماني الصاوي) والمعروف أن السماني كان قد زار شباك الهلال أكثر من مرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين