بابكر سلك يكتب: قطر والمريخ في خطر
*العالم كلو في قطر
*إلا المريخ
*المريخ في خطر
*والخطورة الجات للمريخ
*ما جاتو من روسيا
*ولا من اسرائيل
*جاتو من الداخل
*والدخلتو ما مرقت
*ها هي قطر ترقص طرباً مع بنياتها التحتية التي اعدتها لكأس العالم
*وها هو المريخ يرقص
*ولكنه يرقص مذبوحاً من الالم
*وها نحن نتفرج
*دور من يخاف على المريخ بقى في مجرد الفرجة
*نتفرج على الذين يتناحرون لاجل حكم المريخ
*لكل منهم حاضنة
*وكل حاضنة شرط حضانتها للمحضون
*ان يأتمر باوامرها
*ويجتنب نواهيها
*والا ستحضن غيره
*فالامر عند الحواضن ليس امراً مبدئياً
*ولكنه امر مصلحي
*لذا تحضن الحاضنة من يتفق معها في الاتجاه
*لا من تتفق معه على صالح المريخ
*وتطورت بعض الحاضنات
*بقت فقاسات
*تفقس بالجملة
*والكتكوت المعاها ما مزبوط
*في لحظة تنكرو حطب وتشتغل على ان يفوت
*حتى لو كبر وبقى ديك
*بنكروهوا في الليلة ديك
*أيها الناس
*لقاء الحبيب ناصر بابكر بالغرايري فيهو ما بين الحروف وخلف السطور الكثير
*ولكنه ليس المفاجئ
*جميعنا يعلم العشوائية التي تدار بها الرياضة عندنا
*بل الدولة ذاتها
*هذه العشوائية هي التي تولد لنا الحاضنات الغريبة على مجتمع المريخ سلوكاً وفهماً ومبادئ
*فهي لا تؤمن بمقولة
*لا يهمنا من يحكم المريخ ولكن يهمنا كيف يحكم المريخ
*فالحاضنات عكس ذلك
*تهمها من يحكم المريخ
*ولكن لا يهمها كيف يحكم المريخ
*واذا كان غير ذلك
*(البيض) البتحضن فيهو ده شن فايدتو
*أيها الناس
*يقولون إن اللجنة اصدرت قراراً بعدم شرعية لجنة الانتخابات
*وان هناك (فحص) تقدمت به لجنة الانتخابات
*(ما عارف يحق ليها ولا ما بحق ليها)
*لاني ما عارف الناس ديل شغالين بياتو نظام اساسي
*ما شاء الله انظمتنا الاساسية كتييييرة
*اي بند اعتمد اللجنة التي اصدرت القرار واي بند استندت عليه اللجنة التي فحصت القرار؟؟؟؟
*أيها الناس
*ندعي اننا نعمل لحل اشكالية المريخ
*ولكننا ننقز بره الحلقة
*ونحنا عارفين محل النقزي وين
*أيها الناس
*الداير يعرف نحنا وين
*يمشي دار الرياضة ام درمان
*ويقرأ المكتوب على السبورة بعرف نحنا وين
*نحنا لسه مع الوطن ضد الحرية
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*أها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*في سبورة دار الرياضة كتبوا لينا
*الوطن ضد الحرية
*لييه الوطن ضد الحرية يا والينا
*لسة الوطن من عوارتو دي ما داير يخلينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال سبورة دار الرياضة هينة… سبورة القيادة كيف؟؟؟؟
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة