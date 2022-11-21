بابكر سلك يكتب: قطر والمريخ في خطر





*العالم كلو في قطر

*إلا المريخ

*المريخ في خطر

*والخطورة الجات للمريخ

*ما جاتو من روسيا

*ولا من اسرائيل

*جاتو من الداخل

*والدخلتو ما مرقت

*ها هي قطر ترقص طرباً مع بنياتها التحتية التي اعدتها لكأس العالم

*وها هو المريخ يرقص

*ولكنه يرقص مذبوحاً من الالم

*وها نحن نتفرج

*دور من يخاف على المريخ بقى في مجرد الفرجة

*نتفرج على الذين يتناحرون لاجل حكم المريخ

*لكل منهم حاضنة

*وكل حاضنة شرط حضانتها للمحضون

*ان يأتمر باوامرها

*ويجتنب نواهيها

*والا ستحضن غيره

*فالامر عند الحواضن ليس امراً مبدئياً

*ولكنه امر مصلحي

*لذا تحضن الحاضنة من يتفق معها في الاتجاه

*لا من تتفق معه على صالح المريخ

*وتطورت بعض الحاضنات

*بقت فقاسات

*تفقس بالجملة

*والكتكوت المعاها ما مزبوط

*في لحظة تنكرو حطب وتشتغل على ان يفوت

*حتى لو كبر وبقى ديك

*بنكروهوا في الليلة ديك

*أيها الناس

*لقاء الحبيب ناصر بابكر بالغرايري فيهو ما بين الحروف وخلف السطور الكثير

*ولكنه ليس المفاجئ

*جميعنا يعلم العشوائية التي تدار بها الرياضة عندنا

*بل الدولة ذاتها

*هذه العشوائية هي التي تولد لنا الحاضنات الغريبة على مجتمع المريخ سلوكاً وفهماً ومبادئ

*فهي لا تؤمن بمقولة

*لا يهمنا من يحكم المريخ ولكن يهمنا كيف يحكم المريخ

*فالحاضنات عكس ذلك

*تهمها من يحكم المريخ

*ولكن لا يهمها كيف يحكم المريخ

*واذا كان غير ذلك

*(البيض) البتحضن فيهو ده شن فايدتو

*أيها الناس

*يقولون إن اللجنة اصدرت قراراً بعدم شرعية لجنة الانتخابات

*وان هناك (فحص) تقدمت به لجنة الانتخابات

*(ما عارف يحق ليها ولا ما بحق ليها)

*لاني ما عارف الناس ديل شغالين بياتو نظام اساسي

*ما شاء الله انظمتنا الاساسية كتييييرة

*اي بند اعتمد اللجنة التي اصدرت القرار واي بند استندت عليه اللجنة التي فحصت القرار؟؟؟؟

*أيها الناس

*ندعي اننا نعمل لحل اشكالية المريخ

*ولكننا ننقز بره الحلقة

*ونحنا عارفين محل النقزي وين

*أيها الناس

*الداير يعرف نحنا وين

*يمشي دار الرياضة ام درمان

*ويقرأ المكتوب على السبورة بعرف نحنا وين

*نحنا لسه مع الوطن ضد الحرية

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*أها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*في سبورة دار الرياضة كتبوا لينا

*الوطن ضد الحرية

*لييه الوطن ضد الحرية يا والينا

*لسة الوطن من عوارتو دي ما داير يخلينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال سبورة دار الرياضة هينة… سبورة القيادة كيف؟؟؟؟

والى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة