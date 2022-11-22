بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تتعرض للسرقة على الهواء في قطر





قالت مراسلة تلفزيونية أرجنتينية إنها تعرضت للسرقة على الهواء مباشرة، أثناء قيامها بتقديم تقرير عن كأس العالم في قطر.

وكشفت المراسلة دومينيك ميتزجر عن سرقة أموال ووثائق من حقيبة يدها أثناء بثها تقريرًا في منطقة الكورنيش في الدوحة، في الفترة التي سبقت المباراة الأولى للبطولة، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت ميتزجر أنها أبلغت الشرطة المحلية بالحادث والذين وعدوها بسرعة التعرف على المشتبه به باستخدام تقنية التعرف على الوجه، وأنها يمكن أن تختار العقوبة التي ستوقع على السارق سواء بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات أو التغاضي عن الأمر مقابل استعادة محفظتها.

وأضافت لمذيع قناة “تودو نوتيكاس” التي تعمل فيها: “لقد كانت معي حقيبتي الصغيرة وكل الأشياء التي احتاجها مثل محفظتي ومفاتيح غرفة الفندق، وكنت أرقص مع الجمهور، وفي تلك اللحظة فتح أحدهم سحاب الحقيبة وسرق محفظتي”.

video

وأضافت أنها بعد أن انتهت من تقريرها فتحت حقيبتها لشراء زجاجة ماء، ولكنها لم تعثر على محفظتها.

يذكر أن قطر قامت بتركيب آلاف الكاميرات حول ملاعب المونديال، بالإضافة إلى 15 ألف كاميرا عالية الدقة تعمل عن طريق تقنية التعرف على الوجه، داخل جميع الملاعب؛ وذلك في محاولة للقضاء على الجريمة.

وتتم مراقبة البطولة من خلال مركز تحكم يمكن من خلاله لأول مرة في كأس العالم مراقبة جميع الملاعب الثمانية في وقت واحد من قبل الموظفين.

ويأتي هذا الحادث بعد أن قدمت اللجنة العليا القطرية، الأسبوع الماضي، اعتذارا لمحطة ” TV2″ الدنماركية، بعد أن تعرض أحد الصحفيين التابعين لها للتهديد من قبل موظفي الأمن أثناء بث مباشر على الهواء، والذي هدده بتحطيم كاميرته وتدميرها إذا لم يتوقف عن التصوير.

إرم نيوز