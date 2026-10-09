الخطوط السعودية تنعى قائد طائرة استشهد إثر اعتداء على مطار الملك خالد

نعت الخطوط الجوية السعودية، الجمعة، قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي، الذي توفي إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقالت الشركة في بيان نعي، إنها تستذكر “بكل تقدير واعتزاز” ما قدمه الكلثمي خلال مسيرته المهنية في خدمة الناقل الوطني، وما تركه من سيرة طيبة بين زملائه.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أودى بحياة أحد منسوبيها، مشيرة إلى أن الطائرة المتضررة كانت خالية من الركاب وقت وقوع الاعتداء.

وأضافت أن رحلاتها وعملياتها التشغيلية في المطار عادت إلى طبيعتها عند الساعة السادسة مساء الخميس.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الاعتداءين على مطار الملك خالد الدولي أوديا بحياة 3 مواطنين سعوديين، وأسفرا عن إصابة عدد آخر من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

الشرق القطرية