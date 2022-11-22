نتنياهو وآبي أحمد يبحثان “تعميق العلاقات” بين إسرائيل وإثيوبيا





بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد “تعميق العلاقات” بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه آبي أحمد مهنئا خلاله نتنياهو بفوزه في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل مطلع الشهر الجاري.

وقال بيان مقتضب لمكتب نتنياهو: “تحدث رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي اتصل به لتهنئته بفوزه في الانتخابات”.

وأضاف البيان: “ناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا” وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، نتنياهو زعيم حزب “الليكود” رئيس الوزراء الأسبق (2009-2021) بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يومًا، يمكن تمديدها 14 يومًا بموافقة الرئيس.

العربية نت