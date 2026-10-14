البرلمان العربي يؤيد مقترح عقد مؤتمر لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة

أكد البرلمان العربي دعمه لمقترح عقد مؤتمر لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاح المؤسسي الأوسع للمنظمة.

وقال إنه من الصعوبة مطالبة الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في منع النزاعات وحلها، بينما تظل بنية صنع القرار الدولي داخلها تعكس اختلالات تاريخية في التمثيل والتوازن وآلية اتخاذ القرار.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب السفير محمد العرابي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، وذلك خلال حلقة نقاش نظمتها اللجنة حول آليات الأمم المتحدة لمنع النزاعات وتسويتها.

وأشار العرابي إلى أن المنطقة العربية تقدم نماذج واضحة على حجم التحدي الذي تواجهه الأمم المتحدة في معالجة الصراعات وإدارتها، وأن المنطقة شهدت إيفاد عدد كبير من المبعوثين الأمميين لمعالجة عدد من النزاعات القائمة، وتعددت المبادرات والمسارات الأممية، ومع ذلك لم نصل إلى تسويات سياسية نهائية ومستدامة تنهي جذور هذه الأزمات.

وأكد أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون شاملا ومتكاملا، بما يعزز فاعلية الأمم المتحدة ومصداقيتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة التي يواجهها العالم.

وكالة عمون الإخبارية